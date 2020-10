Establecieron requisitos para el ingreso a la Argentina de turistas extranjeros

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, señaló que, en el marco de lo dispuesto por el DNU 814/2020, que habilita el ingreso por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes, se dispuso habilitar dos vías para este fin, que son el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús en la Ciudad de Buenos Aires.



Esta apertura de fronteras que posibilitará el turismo regional se concretará a partir de la 0 hora del viernes próximo, pero sin que se modifiquen las condiciones de ingreso de argentinos y residentes en el país, que lo podrán seguir haciendo por vía aérea, marítima o a través de los cinco puestos terrestres actualmente habilitados.



Según indicó Carignano, los nacionales y extranjeros residentes en países limítrofes, para poder ingresar a territorio argentino. tendrán que presentar un test PCR negativo y un seguro médico Covid, además de la declaración jurada on line, que es un requisito migratorio obligatorio para toda persona que quiera ingresar a la República Argentina.



Con respecto de la Declaración Jurada Electrónica, tendrá que ser completada indefectiblemente dentro de las 48 horas previas al embarque, explicó la funcionaria a través de un comunicado difundido por el Ministerio del Interior.



En el caso de los argentinos que ingresen al país en las mismas condiciones que los extranjeros de países limítrofes, es decir, por Ezeiza o la terminal de Buquebús, podrán optar por la realización de un test PCR o la cuarentena obligatoria, mientras que en los pasos fronterizos seguirá siendo obligatoria la cuarentena de 14 días, a realizar en el domicilio que declaren.



Los extranjeros deberán cumplir sin excepción los tres requisitos ya que, en caso contrario, no podrán ingresar a la Argentina. Además, estarán alcanzados por lo establecido en la Decisión Administrativa (DA) de Jefatura de Gabinete que regula la actividad turística, agrega el comunicado



A la vez, las compañías aéreas y la empresa de transporte fluvial que operan en el tránsito de extranjeros deberán exigir el cumplimiento de las medidas establecidas previo al embarque de las personas. De no hacerlo correctamente será plausible la aplicación de multas.



Las medidas de seguridad sanitaria obligatorias vigentes en todos los ingresos al país, consistentes en distanciamiento social, toma de temperatura, utilización de barbijos, en otras, siguen en plena vigencia, se especificó. (Télam)