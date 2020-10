Vecinos de Santa Elena reclamaron por las tierras del Frigorífico y la Escuela

Política Las voces de la marcha para apoyar a Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas

La historia de la ciudad de Santa Elena, el frigorífico y las tierras de los Etchevehere, se mezclaron esta tarde en un reclamo de ciudadanos que hicieron revivir, el mejor momento de la ciudad con el auge del frigorífico y los más tristes, con la liquidación de las tierras y la pérdida de cientos de puestos de trabajo.Muchos ciudadanos de Santa Elena se acercaron a la marcha convocada por Proyecto Artigas para mostrar lo que "siente el pueblo de Santa Elena"., a unos 400 metros del acampe de productores frente al ingreso a Casa Nueva.Un integrante de la Unión Campesina de trabajadores de la tierra de Entre Ríos, dijo a Elonce TV que "hemos venido de diferentes localidades, porqueAgrotécnica "El Quebracho"."Tiene que haber una ley, que nos permita, a los trabajadores de la tierra, ser propietarios para poder trabajarla", dijo el hombre.Un docente de Santa Elena, dijo a Elonce TV: "a los que estamos en Santa Elena, no ha dolido mucho esta distribución de tierra que dejó sin nada", dijo y agregó que: "vengo autoconvocado para que le devuelvan las tierras a la escuela", remarcó.Es que Santa Elena creció alrededor del Frigorífico. En la década del 80, el frigorífico pasó a manos estatales y cerró en 1993. El Estado despidió a los trabajadores entregándoles tierras como parte de la indemnización, pero sin título de propiedad.Tres años después, los hermanos Etchevehere obtuvieron 370 hectáreas de estas tierras. Los arrendatarios y pastajeros que trabajaban esos campos, fueron desalojados."Yo aplaudo el Proyecto Artigas, porque es muy lindo donar cosas ajenas, pero le pido a la señora Dolores que incluya a la gente de Santa Elena, porque esas tierras, eran de nuestros abuelos, de nuestros padres", resaltó y agregó que ". Si no venimos a pelear por lo que es nuestro, nos van a seguir sacando como toda la vida", remarcó el docente que reclamaba por la tierra de la Escuela.Por otra parte, una señora de Santa Elena que dijo "pertenecer a la agrupación "Néstor Vive" y estar en política hace mucho tiempo", según afirmó. "Yo fui una de las estafadas con el tema de las tierras, porque era empleada del Frigorífico cuando cerró", indicó a Elonce TV.y agregó que "nos parece muy bien el Proyecto Artigas y apoyamos a la señora Dolores, pero pedimos que incluyan a jóvenes de Santa Elena que son trabajadores y que están preparados para lo que sea. Necesitamos trabajo", dijo.Dolores Etchevehere convocó a "que se acerquen los vecinos de Santa Elena y de Paraje El Quebracho para que se sumen, nosotros empezamos con mucho esfuerzo porque nos impiden ingresar medicamentos y alimentos.En referencia a la Escuela Agrotécnica Nº 151, contigua al lugar en donde se desarrolla el conflicto, dijo: ", no fue ni a precio vil, fue una devolución de favores. Ya está denunciado también, como tampoco hay papeles ni tampoco un pago justo, uno de mis hermanos con un par de secuaces