Buscan disminuir la cadena de contagios en ciudades con transmisión local

El gobernador Gustavo Bordet se reunió este lunes con el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES). Analizaron la situación epidemiológica de la provincia y acordaron enfocar los esfuerzos para disminuir la cadena de contagios en las ciudades con transmisión local.Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el mandatario provincial, Velázquez, y los especialistas integrantes del COES coincidieron en promover acciones que contribuyan a la adherencia de la población a las medidas ciudadanas de cuidado para evitar los contagios de Coronavirus. Para ello se reforzará el trabajo con referentes de las localidades en toda la provincia. Actualmente son 36 las ciudades entrerrianas que cuentan con transmisión local, y tres de ellas con transmisión local comunitaria sostenida.Durante el encuentro se realizó "un diagnóstico de situación", y se repasaron "los indicadores epidemiológicos de la provincia en relación al contexto nacional y regional", indicó Velázquez, y a partir de allí se focalizó en "la situación de las distintas localidades", agregó.Para ello, desde el Ministerio de Salud se trabajará "en distintas estrategias locales en función de la idiosincrasia y el conocimiento territorial que se tiene desde los COES de cada ciudad", adelantó la titular de la cartera sanitaria; y valoró "las distintas estrategias que venimos desarrollando a nivel de la regionalización sanitaria".Por otra parte, Velázquez puso de relieve "la capacidad del sistema sanitario en la provincia", y explicó que "es un tema que venimos trabajando desde el Programa de Monitoreo de Unidades Críticas en un consenso con el subsector privado y el subsector público".En ese sentido, subrayó que "el sistema de salud se preparó para la pandemia", y que "si no hubiésemos tenido la incorporación de todos los recursos financieros para la adquisición de insumos, la preparación y capacitación del recurso humano, la provisión de los elementos de protección personal y la ampliación del número de camas para pacientes leves, moderados y de cuidados críticos; si no hubiéramos desarrollado este fortalecimiento del sistema sanitario público y privado, el sistema de salud hubiera colapsado hace 80 días"."Esto habla a las claras de la inversión y la estrategia que ha tenido el gobernador al tomar como principal tema de agenda en la inversión pública al componente sanitario en el contexto de esta pandemia", resaltó Velázquez.Por su parte, el director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó que Entre Ríos tiene "una letalidad del 1,7 por ciento. Por debajo del promedio nacional". "También hay que tener en cuenta que el tres por ciento de todos los casos que se van confirmando requieren terapia intensiva", advirtió.En ese marco, el responsable de Epidemiología sostuvo que "es un número no menor", y que "hay que tener en cuenta las estrategias que se van tomando en relación a esta enfermedad que es altamente contagiosa, que genera muchos casos. Lo que hace que las estrategias de control sean fundamentales".Además, Garcilazo hizo un balance de la incidencia de la campaña de invierno y subrayó que "las medidas que se tomaron para controlar el Covid-19, que son medidas básicas como lavarse las manos, mantener distancia y no ir al trabajo si la persona está enferma, disminuyó la incidencia de otros virus como los que producen la bronquiolitis o la influenza".