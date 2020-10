Las voces de la marcha para apoyar a Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas

Sociedad Cordón policial separa el acampe en la tranquera y la marcha de Proyecto Artigas

Cuatrocientos metros de distancia y un cordón policial, separa a la marcha promovida por el Proyecto Artigas para apoyar a Dolores Etchevehere y el acampe de productores frente al ingreso al establecimiento Casa Nueva de la familia Etchevehere en Santa Elena.Carteles de gremios, como ATE y agrupaciones como CTEP, se podían ver en la marcha. Además, personas autoconvocadas, portaban carteles con diferentes consignas.Una joven que afirmó ser de Paraná, dijo a Elonce que llegó al lugar para "apoyar al Proyecto Artigas, que sea agroecológico y que no implique la esclavitud de las personas en el campo y que genere trabajo digno a la gente", afirmó.Por otra parte, un hombre muy eufórico, daba un discurso frente a un grupo de personas, dijo ante Elonce TV que "los Etchevehere han esclavizado por más de 30 años en la estancia "La Olla" a unos hermanos y lo único que han hecho, es envenenar el campo. Los que los acompañan, son una minoría que lo único que hacen es defender los privilegios", remarcó."Vine autoconvocado, como santaelenense para apoyar a los compañeros y que esto lo defina la justicia", remató.Un integrante de la Unión Campesina de trabajadores de la tierra de Entre Ríos, dijo a Elonce TV que "hemos venido de diferentes localidades, porque conocemos lo que ha pasado en Santa Elena, con los campos del ex Frigorífico, con la expropiación de las tierras de la Escuela Agrotécnica "El Quebracho". Con injusticia, se han manejado acá durante mucho tiempo y no solamente, los Etchevehere, nuestras familias saben lo que es ser expulsados del campo, por no tener un papel, después de haber vivido durante 50 años en el campo", remarcó."Tiene que haber una ley, que nos permita, a los trabajadores de la tierra, ser propietarios para poder trabajarla", dijo el hombre."Dolores no está sola, Dolores no está sola", cantaban los manifestantes. Un hombre de Santa Elena, dijo a Elonce TV: "a los que estamos en Santa Elena, no ha dolido mucho esta distribución de tierra que dejó sin nada a la Escuela y también, porque hay muchos proyectos en Santa Elena, pero acá, se apropiaron de las tierras y se la han repartido como si nada", dijo y agregó que: "vengo autoconvocado para que le devuelvan las tierras a la escuela", remarcó."Yo aplaudo el Proyecto Artigas, porque es muy lindo donar cosas ajenas, pero le pido a la señora Dolores que incluya a la gente de Santa Elena, porque esas tierras, eran de nuestros abuelos, de nuestros padres", resaltó y agregó que "cuando cerró el Frigorífico, murieron de tristeza muchos hombres y mujeres que trabajaron ahí. Si no venimos a pelear por lo que es nuestro, nos van a seguir sacando como toda la vida", remarcó.Por otra parte, una señora de Santa Elena que dijo "pertenecer a la agrupación "Néstor Vive" y estar en política hace mucho tiempo", según afirmó. "Yo fui una de las estafadas con el tema de las tierras, porque era empleada del Frigorífico cuando cerró", indicó a Elonce TV."Con la connivencia de gobernantes corruptos, los Etchevehere se han ido haciendo dueños de todo, son evasores y esclavistas que tendrían que estar presos", señaló la mujer."Queremos que se vayan y dirimas sus cuestiones en la Justicia, no es acá, molestando y patoteando, como se va a solucionar el tema", sostuvo a Elonce TV y agregó que "nos parece muy bien el Proyecto Artigas y apoyamos a la señora Dolores, pero pedimos que incluyan a jóvenes de Santa Elena que son trabajadores y que están preparados para lo que sea. Necesitamos trabajo", dijo.