"Devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza", dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que "devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza", y ratificó que se trata de algo contrario a su objetivo de tener una "Argentina que crezca y se desarrollo, que de trabajo, produzca y exporte", al encabezar en el municipio bonaerense de Ezeiza un acto de entrega de viviendas para familias de las provincias de Buenos Aires y Río Negro, y obras de reactivación de viviendas para Formosa y La Rioja.



"Devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza. La verdad nosotros lo que queremos es una Argentina que crezca y se desarrolle, que dé trabajo, produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares, no porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos necesitan", dijo el jefe de Estado al encabezar el acto en Ezeiza.



En este sentido, el mandatario agregó: "Vamos a seguir trabajando y vamos a afrontar, y si quieren dar pelea, daremos pelea".



"No llegamos al Gobierno para cruzar los brazos ni para obedecer, sino que llegamos para obedecer a quienes nos votaron", completó Alberto Fernández en el discurso que pronunció al encabezar el acto de entrega de viviendas en el marco del Programa ProcreAr.



Durante el mensaje recordó que, durante la gestión de Cambiemos, hubo "11.000 viviendas" que "estaban terminadas" y "no fueron entregadas", al igual que sucedió con hospitales en la provincia de Buenos Aires y dejó en claro que la responsabilidad de esta situación "siempre" es de los que gobiernan y no de la gente.



Afirmó también que es "un orgullo terminar con la tarea iniciada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández" y llevarle "una solución a los que dejan sin voz, cada vez que gobiernan los otros", en referencia a los sectores más vulnerables, para quienes están destinadas las viviendas que hoy se entregaron.



El mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.



Desde allí se pusieron en contacto con los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras; La Rioja, Ricardo Quintela; y Formosa, Gildo Insfrán; y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.