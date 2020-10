Reactivan la posibilidad del IFE 4: Cuándo empezaría a pagarse

A un mes de haber finalizado el pago de la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el Gobierno sigue dando vueltas para definir si habrá o no un IFE 4. Y las chances de que haya un cuarto y último pago del bono de $ 10.000 vuelven a estar sobre la mesa.



El Gobierno viene manejando dos alternativas para definir la continuidad de esta ayuda pensada para la cuarentena. La primera es que ANSeS vuelva a pagar una tanda del IFE que incluya a los 9 millones de beneficiarios que tuvieron acceso a los tres pagos previos.



La segunda opción es recortar el programa y modificarlo para que se focalice únicamente en los jóvenes de 18 a 24 años y que a la vez se ensamble con una contraprestación laboral, en la línea de las prestaciones de Argentina Trabaja.



En las últimas semanas, la idea de un programa focalizado iba ganando fuerza. Sin embargo, en Casa Rosada ya empezaron a diseñar el plan para fin de año: Planean salir a repartir un millón y medio de cajas navideñas, lo que demandará una inversión de $ 500 millones, publica el diario Clarín.



Asimismo, evalúan una nueva fase del bono que empiece a pagarse a fines de noviembre. Si es masivo, el IFE 4 demandará $ 90.000 millones.



Este fin de semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró que se está evaluando "hacer una ayuda más focalizada. En caso de que no se pueda, habrá IFE 4". El argumento es que con la flexibilización de la cuarentena "parte de los 9 millones de beneficiarios ya están en condiciones de trabajar".



El IFE llegó hasta ahora a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), desocupados, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías A y B.



"Pensemos que el IFE quizás es un mes más y listo. Lo que buscamos es tratar de tener políticas más específicas con segmentos de la sociedad a los que les va a costar mucho recuperarse", dijo Cafiero. "Si no llegamos con herramientas más focalizadas, la intención es hacer un IFE 4. No descarto ninguna de las dos cosas".



La semana pasada, los intendentes peronistas del conurbano renovaron el pedido para tener un cuarto IFE. "Creemos que de cara a fin de año está medida debe mantenerse y reforzarse", subrayaron en un encuentro en Berazategui. En la misma línea se manifestaron buena parte de los gobernadores y los movimientos.



Lo que el Gobierno dejó claro, y así está en el Presupuesto que se debate en el Congreso, es que en 2021 ya no habrá IFE. Por eso, si hay una nueva tanda del bono, será la última.