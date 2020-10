Bordet reafirmó que "el Estado de Derecho está vigente" en Entre Ríos

En #EntreRíos las instituciones democráticas y el Estado de Derecho están plenamente vigentes. Y en ese marco la propiedad privada. Por eso debemos ajustarnos a derecho y respetar las decisiones del Poder Judicial. — Gustavo Bordet (@bordet) October 26, 2020

"En Entre Ríos las instituciones democráticas y el Estado de Derecho están plenamente vigentes. Y en ese marco la propiedad privada", señaló el mandatario provincial y agregó: "Por eso debemos ajustarnos a derecho y respetar las decisiones del Poder Judicial".A través de las redes sociales, el Gobernador entrerriano, Gustavo Bordet expresó que "convertir un conflicto familiar hereditario en un acto político y partidario no es la vía para llegar a una solución. Forzar los hechos y atemorizar a la población con miedos infundados en torno a la pérdida de sus derechos tampoco es el camino para la convivencia democrática"."No nos toca a nosotros expedirnos sobre los hechos judicializados. Frente a ello pedimos que se respete el accionar de la justicia y también a la población entrerriana, sin mentiras ni agravios. Gritar más fuerte no nos da la razón", siguió.Al respecto, publicó: "A las personas que de buena fe se han manifestado con preocupación en torno a este tema quiero transmitirles la tranquilidad de que en #EntreRios no está en peligro, ni en discusión, la propiedad privada. En Entre Ríos no se usurpan las tierras"."Desde el gobierno nacional y provincial seguimos el conflicto en el establecimiento Casa Nueva desde el primer día, gestionando vías de diálogos con ambas partes para una pronta resolución que devuelva la tranquilidad a nuestra gente", añadió."Quiero destacar el accionar de la Policía de Entre Ríos en su rol de auxiliar de la Justicia y garantizando la seguridad en el ingreso al establecimiento Casa Nueva. En medio de un clima de mucha tensión están haciendo una labor muy importante para todas y todos", remarcó.Al finalizar, concluyó: "Somos una provincia que respeta la ley y las instituciones desde la historia y sus convicciones. Somos respetuosos de las familias que integran nuestro sector productivo y hemos dado sobradas muestras de nuestro apoyo".