Se reunió Alternativa Radical: analizaron la coyuntura y brindaron definiciones

En primer lugar, se informó sobre las últimas resoluciones del Comité Provincial y del Tribunal Electoral sobre la postergación de las fechas para la realización de los comicios internos para renovar las autoridades del partido que vencen en diciembre de este año, se indicó en un comunicado enviado a Elonce.com.



En segundo lugar, la Diputada Provincial Sara Foletto y el Senador Provincial por el Departamento Federación, Dalmolín, dieron su opinión sobre la situación provincial, la marcha del gobierno y su participación tanto en el senado como en la cámara de diputados. Además, el Intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, dio su opinión sobre "la situación económica y social que advierte en la provincia, agudizada por la situación económica nacional y la pandemia".



Por último, luego de una presentación realizada por el ex Diputado Nacional y ex Convencional Constituyente Fabián Rogel, le cedió la palabra al ex Ministro y ex Diputado Nacional en varias oportunidades, Juan Manuel Casella, quien se refirió a la necesidad del Radicalismo de recuperar su identidad como objetivo central.



Casella hizo un análisis histórico "de lo que han sido los valores y los principios fundantes del Radicalismo, que hoy pareciera ser que para algunos dirigentes están en tela de juicio, y abogó clara y decisivamente para que, si queremos continuar en una coalición, no puede ser en una coalición electoral sino una de gobierno, donde el Radicalismo debe recuperar gran parte de su identidad perdida en estos últimos tiempos, si es que queremos hacer una coalición que le sirva a los argentinos para salir adelante y salir de esta crisis".