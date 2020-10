Bordet inauguró unidad educativa y se reunió con intendentes del vecinalismo

El gobernador Gustavo Bordet estuvo en la ciudad de Oro Verde, donde inauguró una Unidad Educativa Inicial y también se reunió con intendentes vecinalistas.Al respecto, dijo a Mirada Profunda, de, que "nos entusiasma no solo recorrer obras, sino proyectar y trabajar con una perspectiva de futuro, de ver cómo articulamos políticas comunes entre la provincia y el municipio para poder ir generando las acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos".Asimismo, indicó que "resulta interesante poder articular de esta manera y llegar con soluciones".Sobre la unidad educativa, señaló que "es muy moderna y podrá contener a muchos chicos de entre 4 y 5 años para hacer toda su etapa preescolar en una edad que es fundamental para poder incorporar conocimientos que para el futuro van a ser claves en su desarrollo como persona. Hemos construido 17 unidades como ésta en toda la provincia".También recorrió un loteo y comentó que "es para solucionar el problema de la vivienda. Eso demuestra que a veces los municipios atienden problemas que no les competen estrictamente. El trabajo del municipio es muy amplio. Se involucra en educación, soluciones habitacionales y demás".Por su parte, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, remarcó que "tuvimos una reunión muy productiva con el gobernador. Charlamos sobre diversos temas, sobre obras para las localidades, sobre cómo atravesamos la pandemia"."Siempre destaco el federalismo del gobernador a la hora de tenernos en cuenta. No somos del mismo palo político y sin embargo gestionamos muchas cosas. Hablamos de distintas obras para la localidad. Proyectamos obras para el año que viene", agregó.