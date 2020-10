Fernández anunció que las restricciones seguirán en ocho provincias y el AMBA

Nueva fase:

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que la próxima fase del aislamiento se extenderá hasta el próximo 8 de noviembre y explicó que las restricciones seguirán como hasta el momento en las ocho provincias con mayor cantidad de casos y en la zona metropolitana. "Vamos a seguir en las mismas condiciones en las ocho provincias y en el AMBA", explicó.Es la primera vez que el jefe de Estado realiza el anuncio en una provincia, y se estuvo acompañado por el mandatario local, Oscar Herrara Ahuad.Alberto Fernández aseguró que en la próxima fase el Gobierno concentrará los esfuerzos en las ocho provincias con más contagios de coronavirus."En ocho provincias, se concentra el 55 % de los contagios que tienen el país. Estoy hablando de AMBA, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Tucumán", afirmó el presidente y agregó que "nos estamos estabilizando en una meseta de 15 mil casos diarios. Pero además, observamos que el virus se expande más allá de las grandes ciudades", señaló.El presidente dijo desde Misiones, que "vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las provincias" donde se registra el mayor número de contagios por coronavirus, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde "a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de quedarnos tranquilos".Fernández pidió "extremar los cuidados" ante la pandemia de coronavirus, ya que "el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades"."Vamos a seguir 14 días más como estamos hoy" en el marco del aislamiento social obligatorio por el coronavirus, dijo Fernández y reiteró que "estamos lejos de haber solucionado el problema"."No es una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades", dijo el Presidente y agregó: "No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación".A partir del lunes estarán bajo la modalidad de "Distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO)" las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa y San Juan.Algunos departamentos y ciudades de 16 provincias estarán bajo la modalidad de "Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)": AMBA, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.Fernández advirtió esta tarde que el "peligro" por el coronavirus aún no pasó y consideró que muestra de ello es el "rebrote" que atraviesan los países de Europa."El rebrote en Europa nos dice que el peligro no pasó", subrayó Fernández al anunciar la próxima fase del aislamiento desde Misiones."Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy", dijo el mandatario.Fernández dijo que "trabajando codo a codo vamos a superar la pandemia" de coronavirus y llamó a "tener confianza en nosotros mismos"."A la situación le ponemos el pecho y nos ponemos de pie. Vamos a hacerlo una vez más, trabajando codo a codo vamos a superar la pandemia. Tengamos mucha confianza en nosotros", dijo el mandatario al hablar está tarde desde Misiones.El Presidente viajó a la provincia de Misiones, donde inauguró la pavimentación de la avenida Raúl Alfonsín-Pastor Jorge Baschlin, que une los municipios de Capioví y Ruiz de Montoya.Allí, estuvo acompañado por el gobernador provincial, Oscar Herrera Ahuad y la primera dama, Fabiola Yañez.También inauguró las instalaciones del Hospital de Capioví y encabezó la firma de convenios entre el Gobierno nacional y el provincial.El Presidente viajó a la provincia de Misiones, donde inauguró la pavimentación de la avenida Raúl Alfonsín-Pastor Jorge Baschlin, que une los municipios de Capioví y Ruiz de Montoya.Allí, estuvo acompañado por el gobernador provincial, Oscar Herrera Ahuad y la primera dama, Fabiola Yañez.También inauguró las instalaciones del Hospital de Capioví y encabezó la firma de convenios entre el Gobierno nacional y el provincial.