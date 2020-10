"El programa Municipios de Pie se adapta a todas las realidades", expresó Giles

Política Bahl participó del lanzamiento oficial del programa Municipios de Pie

El Gobierno de la Nación, a través de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de Nación lanzó el programa "Munciipios de Pie", se trata de de una serie de herramientas de asistencia directa disponibles para los municipios de todo el país, destinadas tanto a optimizar la provisión de servicios públicos, como a fortalecer los sistemas administrativos municipales."El principio general que motiva este programa es salir de los enlatados y de la lógica clásica con la que se diseñaron la mayoría de los programas desde la centralidad del Estado Nacional, ya que esto muchas veces obligó a los gobiernos locales a trabajar en determinadas temáticas que no siempre son los principales demanda de los vecinos", explicó el subsecretario de Relaciones Municipales de Nación, Pablo Giles, as, hay factores que consideramos fundamentales a la hora de aprobar este proyecto y también hay diversos aspectos programáticos que se complementan con una mirada federal"."Los programas van desde la compra de maquinarias para un matadero municipal hasta el equipamiento para la casa de la Mujer", agregó Giles.Sobre los proyectos que se van a financiar en Entre Ríos explicó: ", equipamiento para un jardín municipal, compras para un centro de salud, entre otras"."Son programas no reembolsables, los proyectos se aprueban en función no solamente al diseño con el que estuvieron pensando, sino también del grado de importancia", remarcó.Y apuntó: "Creemos que hay que abandonar la, y una competencia insana e injusta entre los municipios. Por ello comenzamos a trabajar"."Comenzamos a trabajar sobre la conformación de un índice de inequidad territorial federal, que nos permite elegir los municipios en función de estas características", sumó.En cuanto a la ejecución de "Municipios de Pie", mencionó: "Estamos preparados para poder articular con todos los municipios de las provincias, pero tenemos que resolver el problema de las rendiciones pendientes, lo que les va a permitir a los municipios que no accedieron a esta etapa, poder participar en una segunda".A su vez aclaró que "todos los municipios que en esta etapa y logren ejecutar y rendir en tiempo y forma los proyectos que fueron elegidos van a poder acceder nuevamente"."Los que entran dentro de esta primera etapa serán beneficiados rápidamente, y unas vez que se rinden estos proyectos pueden avanzar nuevamente en contactarnos", culminó.