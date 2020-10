Se firmó convenio para mejorar infraestructura del parque industrial de Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl, firmaron este jueves un convenio para el mejoramiento de la infraestructura del Parque Industrial de Paraná y por el cual se colocarán luminarias LED y sistemas de cámaras, además del tendido de fibra óptica.



En 30 días se hace el llamado a licitación y se estima que en 120 días estará terminada la obra.



Es un acuerdo marco tripartito entre la provincia, la municipalidad de Paraná y Enersa, y es de cooperación y colaboración para el mejoramiento de la infraestructura del Parque Industrial de Paraná General Manuel Belgrano. La firma del convenio fue en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, y el acto fue presidido por el mandatario provincial. Estuvieron presentes también la vicegobernadora Laura Stratta y el presidente de Enersa, Jorge González.



Al respecto, el presidente de Enersa, Jorge González, precisó que colocarán "todas las luminarias que hagan falta y reponer las que ya están. Quedará perfectamente iluminado y con todo un sistema LED. A eso se le incorpora dentro de las mismas columnas, un sistema de cámaras y domos donde la municipalidad puede hacer un centro de monitoreo. También habrá un tendido de fibra óptica por todo el parque industrial".



"Esto indudablemente se inserta en la política del gobernador Gustavo Bordet de jerarquizar los parques industriales, y en este caso, quizás el más importante de la provincia donde se viene trabajando y recientemente se recibió la visita del presidente Alberto Fernández por la importancia y trascendencia. Es, entonces, acompañar en este momento desde una empresa del Estado como es Enersa y apuntalar el sector productivo con toda la tecnología que hoy existe y que se puede dotar", insistió.



A modo de cierre, el funcionario informó que "se estará llamando a licitación en 30 días. Este es un programa que las obras tendrán distintos niveles de certificación, pero creemos que en 120 días tiene que estar terminada. Así que el parque industrial de Paraná tendrá todo esos beneficios en poco tiempo", concluyó.



Por su parte, el intendente Bahl precisó que "se trata de un convenio en el que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, y también los empresarios del Parque vienen solicitándolo desde hace años. Está dentro de la visión estratégica que tenemos desde nuestra gestión y con el gobernador, de invertir en el sector productivo. Concretamente a través de este convenio, Enersa va a desarrollar una obra muy importante que es la optimización de toda la iluminación del Parque Industrial. Se procederá a la sustitución en los lugares donde es deficiente y la colocación de toda la iluminación en la zona donde no existe actualmente".



Luego sostuvo que "también la obra contempla un sistema de cámaras, un proyecto que hicimos desde el municipio y va a estar integrado para que todo el Parque Industrial esté monitoreado las 24 horas. Además la empresa de manera inteligente ha incorporado el proyecto de todo un sistema de conectividad en esta misma obra".



"Es una obra significativamente importante de una muy buena inversión que va a optimizar y le va a dar mayor infraestructura, seguridad, a nuestro Parque Industrial, donde trabajan más de 5.000 personas y existen más de 55 empresas", expresó y reiteró que "esto está dentro de la visión estratégica de obras complementarias como ha sido el acceso que hace 30 días inauguramos junto al gobernador y también la construcción de la avenida Circunvalación que ya está desde hace 15 días en proceso de obra, lo que no solamente va a conectar la ruta 12 con el Túnel, con el centro de Paraná, va a vincular también la ruta 11 y la ruta 18 de manera complementaria, sino que también le va a dar al Parque Industrial un ingreso seguro, ordenado e iluminado".



Finalmente, sostuvo: "Estamos muy agradecidos al gobernador por el acompañamiento y por esta importante inversión en nuestro Parque Industrial que es municipal, como así también a las autoridades de Enersa, al ingeniero González y todo su equipo por haber trabajado rápidamente en estas últimas semanas y poder firmar este convenio cuya obra seguramente va a estar empezando en los próximos 45 días".



El acuerdo



A partir de este acuerdo, la provincia, el municipio y Enersa potencian y redinamizan el Parque Industrial de Paraná con la finalidad de favorecer la producción de bienes y servicios mediante la colaboración y cooperación estratégica desde el Estado. Esto redundará en el crecimiento económico y creación de fuentes genuinas de trabajo para la población entrerriana y en el caso particular, de la ciudad de Paraná y sus zonas de influencia.



Por lo cual, la provincia, a través de Enersa llevará adelante obras de infraestructura y servicios necesarios para mejorar las condiciones para el desarrollo relativo de la región del Parque Industrial de Paraná General Manuel Belgrano. Puntualmente, se desarrollarán obras destinadas a brindar mayor cobertura de conectividad, las que serán desarrolladas, ejecutadas y mantenidas por Enersa dentro del plan estratégico desarrollada por la misma. Será con el suficiente nivel de escalamiento para incorporar nuevos emplazamientos industriales.



En relación a la iluminación de la vía pública , Enersa proveerá la totalidad de las luminarias LED necesarias para el mejoramiento de la iluminación de vías públicas en el área correspondiente al Parque Industrial de Paraná General Manuel Belgrano, realizando las tareas y trabajos de readecuación de alumbrado público en calles: a) Salellas entre Hernandarias y Ruta N° 12, b) Salellas entre Hernandarias y Avenida Almafuerte, c) Juan Miura, d) Jorge Robinson, e) Ubach y Roca, entre Hernandarias y Robinson, f) Ubach y Roca entre Hernandarias y Avenida Almafuerte, g) Valentín Torra, h) Hernandarias, i) Izaguirre, j) Aranguren y k) Roque Saenz.



Además, atendiendo a la necesidad de realizar el mejoramiento del alumbrado público en dicha zona, se afectarán luminarias LED que Eersa entregará al municipio de Paraná, en el marco del Programa Mi Ciudad LED.



Por otro parte, y en el marco del proyecto de "Centro Único de Coordinación y Control para el Parque Industrial Paraná General Manuel Belgrano", la provincia cooperará y colaborará con el equipamiento detallado en dicho proyecto para la concreción del monitoreo o vigilancia a través de cámaras instaladas estratégicamente dentro del mencionado Parque Industrial.