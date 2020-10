Rechazaron el acuerdo de juicio abreviado en las causas contra Allende

El tribunal de Juicio integrado por Carolina Castagno, José María Chémez y Alejandro Cánepa decidió declarar inadmisible la posibilidad de reconocer un acuerdo de Juicio Abreviado propuesto por el titular de UPCN, José Allende en las causas en su contra por corrupción y amenazas.



El tribunal criticó fuertemente la "confusión" de los Fiscales Cattaneo y Dato en los hechos por enriquecimiento ilícito imputado a Allende y a las "contradicciones" en las que incurrieron, entre la investigación penal preparatoria y la consecuente calificación legal minimizada, en el caso de las coacciones y amenazas efectuadas a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez



En síntesis no coincidieron con la calificación legal propuesta por el Ministerio Público para este último delito y ratificaron que por falta de prueba desincriminatoria se requiere un mejor conocimiento de los hechos imputados por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.



Tras la audiencia en tribunales, la abogada de la Ministra de Salud, María Fernanda Vásquez Pinasco, expresó: "salimos satisfechas, esperanzadas en que un cambio social es posible, salimos airosas de escuchar que un tribunal dentro de un poder patriarcal como es el Poder Judicial, haya tomado los argumentos dados por nosotras en oposición a la calificación penal que le había dado el Ministerio Público Fiscal a estos hechos aberrantes de quien fuera víctima Velázquez".



Y remarcó "para esta mujer empoderada que es nuestra Ministra que se ocupa de la salud de todas las ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes, escuchar argumentos de contenido de derechos humanos y de convenciones internacionales de los cuales la Argentina es parte, y escuchar que un tribunal le haya dado la palabra a la víctima, a pesar de los esfuerzos que se hicieron para que ella no sea querellante, es altamente satisfactorio".



En declaraciones a Elonce TV, Vásquez Pinasco, dio cuenta que "uno de los argumentos de rechazo para llevar adelante un juicio abreviado al ciudadano Allende, es la calificación que le dio el Ministerio Público Fiscal a los hechos que fueron denunciados en el 2008 por la Ministra de Salud". Y agregó que se está hablando del delito de "coacciones agravadas y se agravan, no solamente por el contexto en que se dio sino porque se trata de una Ministra que es una funcionaria pública".



"Buscamos que de una buena vez por todas, quitarle el poder al patriarcado y entregárselos a las personas y a su vez visibilizar que las mujeres que ejercemos la política, seguimos siendo violentadas dentro del ámbito de la política", afirmó la abogada y destacó que el diputado Allende nunca pidió disculpas, "ni siquiera en el abreviado había un amuestra de algún tipo de reparación frente al conflicto penal", finalizó. Elonce.com