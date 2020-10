La Iglesia rechazó el tratamiento parlamentario de la legalización del aborto

"No cuidar todas las vidas sería una falta gravísima del Estado", alertó. Los obispos llamaron además a la "prudencia política para no desalentar la unidad" en estos momentos de pandemia.En un duro comunicado, la Iglesia volvió a rechazar la iniciativa oficial. "Las últimas noticias sobre la inminente introducción del proyecto de Ley de aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente porque desalientan la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos".Según los obispos, el proyecto "oscurece gravemente el horizonte que nos propone el Papa Francisco en su reciente Encíclica Fratelli tutti: abrir el corazón ante un mundo que rompe en pedazos los sueños y se encierra detrás de una mirada egoísta y excluyente, porque 'en el fondo no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si 'todavía no son útiles' (como los no nacidos), o si 'ya no sirven' (como los ancianos)".En tal sentido, recordaron que "así como la dignidad de la vida y la promoción de los derechos humanos son conceptos centrales en una agenda auténticamente democrática, la situación general de la Salud Pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características".