Nogoyá: "La sociedad viene siendo un mal paciente ante esta pandemia"

El director del hospital, Javier Ascúa, afirmó que la situación que se vive es crítica en toda la provincia y la ciudad no es ajena. Tal es así que el jefe de clínicas del nosocomio, el doctor Sergio Canova, manifestó que, "en las últimas dos semanas, se diagnosticaron más neumonías bilaterales que en los últimos 15 años, lo cual habla de la situación compleja que se vive".



"Hoy como efectores de salud, nos preocupa de sobre manera la situación que atravesamos y podemos afirmar que para nada hemos llegado al pico de la pandemia en lo local, sino que hoy estamos mejor de lo que vendrá la semana próxima y esto es causa de mal comportamiento que tenemos de nuestra sociedad, la cual no valora todo lo que se hace desde el sistema de salud y siegue como si nada pasara".



"Hoy con más de 40 casos activos, estamos viendo las consecuencias de 15 días atrás, entonces lo que pasó el fin de semana, con todas las reuniones multitudinarias que nos manifestó el Jefe de Policía, donde se elevaron 10 causas a la Justicia Federal y sumado a las reuniones familiares por el día de la madre, se verá reflejado a principios de noviembre", afirmó Ascua.



Al parafrasear la situación que se vive en la ciudad, afirmó que "la sociedad en general viene siendo un mal paciente, porque si uno va al médico, le diagnostican un tratamiento y una serie de pautas, y no las cumplimos a rajatabla como debe ser, significa que estas haciendo todo mal y los resultados no serán lo óptimos".



"Acá el paciente seria la sociedad entera, y nosotros como efector público de salud, les venimos diciendo desde hace más de tres meses, que la cuarentena no puede ser eterna, pero el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad, son la única estrategia que tenemos. Que las juntadas sociales no están para nada indicadas y van contra el tratamiento, lo cual esto me dice que, como pacientes, nos hemos comportado de forma pésima y que hemos hecho todo lo contrario de lo que el sistema de salud le recomienda". Sistema de salud del San Blas Al hablar de la situación actual que se atraviesa, Javier Ascúa manifestó que la ciudad no tiene el sistema de salud saturado por ahora, pero que iremos en camino a eso, sino tomamos conciencia. Otras localidades vecinas parecidas a la nuestra, la realidad es diferente y ya tienen saturado en sistema.



Y cuando decimos que el sistema de salud se preparó durante este tiempo, no es en lo edilicio como escucho decir por ahí, porque eso lleva 20 años y en seis meses no se puede hacer, pero si tuvimos tiempo de preparar al personal en los cuidados personales, en como es la atención y tratamientos de personas positivas, en la desinfección de los espacios comunes, en la compra de insumos y materiales esenciales, en la refacción de consultorios respiratorios y en la organización interna del personal, donde tenemos una capacidad de acción limitada y preparada para atender una sociedad acorde a la población, pero si se enferman 1.000 personas juntas de afecciones respiratorias, no daremos a basto", finalizó Ascúa.