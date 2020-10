Alberto Fernández celebró que "haya vuelto la democracia" en Bolivia

El presidente Alberto Fernández celebró hoy que "la democracia haya vuelto a Bolivia" y destacó que la Argentina recibió "a muchos dirigentes bolivianos para salvarles la vida", en tanto que consideró "inteligente" la decisión del líder del MAS, Evo Morales, de poner de candidato a Luis Arce, su ex ministro de Economía.



"Lo que más celebro es que rápidamente la democracia haya vuelto a Bolivia. Hemos recibido a muchos dirigentes bolivianos para salvarles la vida", subrayó el mandatario.



En diálogo con El Destape Radio, el jefe de Estado señaló que "fue muy gratificante" ver que en Bolivia se "había hecho justicia" porque "Evo había ganado las elecciones" un año atrás.



"Con la complicidad de la OEA construyeron una mentira para sacar a Evo del poder", lamentó.



Al analizar el triunfo del MAS en el país del Altiplano, Alberto Fernández afirmó que "Evo tuvo la inteligencia de poner al frente a Lucho Arce, un economista muy prestigioso que fue su ministro, y eso la gente eso lo percibió".



El Presidente consideró además que la oposición confiaba "en que en este año iban a poder construir una alternativa que reemplazara a Evo y a su fuerza".



"El Golpe en Bolivia fue un hecho muy traumático para la región. Muchos bolivianos sufrieron la persecución y el exilio. La lógica de persecución a opositores funcionó este año en Bolivia", aseveró.



También manifestó que, desde la salida de Evo, "muchos hermanos bolivianos tuvieron que escaparse y muchos fueron apresados".



"Recibimos a los hijos de Evo, que me tuve que ocupar de sacarlos de La Paz para salvar sus vidas", recordó Fernández, que aclaró que la cena que mantuvo el pasado lunes en la Quinta de Olivos con el ex mandatario boliviano "fue muy íntima, de amigos".



En ese sentido, contó: "Llamé a Evo y le dije si quería cenar para festejar ya que tantas veces cenamos para resolver problemas. Recordamos como fue toda la epopeya para que pudieran salir de Bolivia. Fue muy duro".



Y agregó: "Lo que más espero es que Bolivia recupere pronto sus instituciones y termine esta etapa negra. Estoy seguro de que Lucho lo va a hacer muy bien. Y con el respaldo de Evo eso va a salir muy bien".