Diputados: proyecto exime del 50% del impuesto a vehículos híbridos o eléctricos

Este martes, los legisladores abordaron el proyecto de ley de la diputada Ayelén Acosta (Bloque PRO), que incorpora como inciso o) del artículo 283 del Código Fiscal de la provincia "la exención del 50% del impuesto automotor a los vehículos híbridos o eléctricos, siempre que se cumplan determinados requisitos establecidos en el articulado".



"Este contexto nos impulsa a medir el impacto ambiental y a promover alternativas sustentables en la circulación de vehículos en nuestra provincia", señaló la autora del proyecto.



Con el fin de brindar sus respectivos aportes al análisis del proyecto, el gerente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Eduardo Rastrelli, fue invitado a participar de la reunión, como así también representantes de Toyota Argentina e Iveco CNH Argentina (empresas que integran la asociación).



"Estamos ante una transformación disruptiva de la industria que nos exige generar un nuevo mercado", afirmó Rastrelli, y celebró la iniciativa de fomentar la comercialización de tecnologías menos contaminantes.



Fernanda Marra (Toyota Argentina) aseguró que "a nivel mundial, el avance hacia la electrificación es irreversible".



"Si bien vamos a converger en tecnologías híbridas, hoy el salvoconducto para alcanzar movilidad pesada sustentable es el uso del gas natural", indicó Manuel Bousson de Iveco CNH Argentina.



Proyecto de ley enviado por el STJ

Presidida por la diputada María del Carmen Toller (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), la Comisión abordó el proyecto de ley enviado por el STJ que lo autoriza a disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de expedientes concluidos o paralizados que, estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene el derecho de los mismos, no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres años.



El proyecto contempla que tales fondos por intereses pasen a una cuenta especial a la orden del Superior Tribunal de Justicia y que sean destinados a financiar la ejecución del plan de obras públicas, la adquisición de bienes de uso y la aplicación de nuevas tecnologías u otros destinos que el mismo determine.



El presidente del STJ, Martín Carbonell, quien fue convocado para exponer sobre la iniciativa, expresó que "el objetivo es destinar esos fondos a obras de interés judicial, las cuales repercuten directamente en la mejora de las herramientas a disposición de la sociedad".



"En su mayoría se trata de expedientes con pequeños depósitos que no tienen movimientos desde hace varios años. Aún así, el proyecto establece que se reserve al menos un 10% de los fondos de cuentas judiciales para posibles solicitudes de devolución", puntualizó.



Proyectos con media sanción



Durante la reunión también se trató el proyecto de ley, venido en revisión, que declara exentos del pago del impuesto inmobiliario provincial y en forma temporaria a los inmuebles pertenecientes a instituciones que, durante el estado de emergencia sanitaria, sean puestos a disposición y afectados para el aislamiento de pacientes con Covid-19.



Los diputados Néstor Loggio y Sergio Castrillón (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) coincidieron en que la iniciativa implica un acto de justicia y de retribución a la solidaridad de estas instituciones.



Además, la Comisión evaluó el proyecto con media sanción que exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a las personas físicas o jurídicas inscriptas en la Dirección de Transporte de Entre Ríos como transportistas de escuelas rurales.



"Estas pequeñas empresas entrerrianas sufrieron pérdidas de sus ingresos, por lo cual es oportuno acompañar la iniciativa de la senadora Gieco", afirmó Toller.



En esa misma línea, el diputado Vitor consideró que se trata de un sector que se encuentra "en una situación desesperante al no poder desarrollar su actividad con normalidad".



De la reunión participaron la presidenta de la Comisión, la diputada Toller, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, la diputada Ayelén Acosta y los diputados Uriel Brupbacher, José Cáceres, Sergio Castrillón, Gustavo Cusinato, Néstor Loggio, Juan Reynaldo Navarro, Julio Solanas y Esteban Vitor.