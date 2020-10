Turismo: "No está pensado que haya hisopado para ingresar a la provincia"

el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo

Impacto de las lluvias en los cultivos

Política Tratarán el pedido de emergencia de productores afectados por la sequía

Al ser consultado, reconoció que este año, "habrá temporada turística, aunque no como otros años, pero sí habrá"., qué productos quieren promocionar, dentro de lo que se puede, y estamos a la espera de una decisión de nación, para cuando decida abrir las fronteras provinciales, porque necesitamos que vengan turistas de otras provincias", resaltó enMencionó que. Con el respeto de los funcionarios que lo exigen,El hisopado se hace cuando hay síntomas concretos y para diagnosticar la enfermedad".En tanto, afirmó que "Ahí va a tener que incluir a su grupo familiar. Eso se cruza con la base de datos que lleva adelante todo el registro de la pandemia, a partir de ahí se estaría dando una habilitación con la obligación de quien solicite este permiso, de tener el GPS habilitado para que el sistema lo pueda rastrear. Habrá un seguimiento a partir del desarrollo de un software que será único para llevarle tranquilidad a los turistas y a los ciudadanos que los reciban con sus productos".Reconoció que sí habrá restricciones en los lugares "comunes", incluyendo "un porcentaje menor de personas, respecto de lo que se venía teniendo. No habrá la masividad a la que estábamos acostumbrados". Y contó queEs muy poco probable, de acuerdo a cómo se está viviendo la situación en la actualidad, que no tengamos este tipo de productos". Adelantó que la temporada turística en Entre Ríos "podría comenzar antes" del 1º de enero, sin poder precisar aún la fecha exacta de la apertura de los productos que ofrecerá la provincia.Las precipitaciones que se registraron entre este lunes y martes en la región no llegaron a colmar las expectativas de los productores que ya venían golpeados por la sequía que afecta a gran parte de la provincia de Entre Ríos, según lo que supoFederación Agraria Argentina delegación Entre Ríos presentó una nota, hace algunos días, solicitando la emergencia agropecuaria, por sequía. El ministro de la Producción Juan José Bahillo, en diálogo con Elonce TV, indicó que a esa presentación "la giramos a la Secretaria de Agricultura y Ganadería, más precisamente a la Dirección de Agricultura, para que evalúe la situación hídrica en los suelos de los distintos departamentos de la provincia"."Estábamos en una situación de estrés hídrico importante, en algunos departamentos más, en otros menos. En la zona de Paraná y el oeste era un poco más profunda la sequía que en lo que es la zona del río Uruguay, en el margen este de la provincia. En el norte se estaba sintiendo también de manera importante.", mencionó el ministro.De la misma maneraEs importante tener un buen nacimiento de plantas y este es el momento para la cosecha gruesa. Y para el trigo, que ya estaba finalizando y que necesita lluvia para llenar bien el grano y tener una buena cosecha, estaba sintiendo la sequía".En cuanto al maíz, "está teniendo un nacimiento aceptable, se está sembrando. Se estaba resintiendo parte de esta implantación. Creo que el perjuicio será para la cosecha fina y no para la gruesa, porque esta lluvia, aunque un poquito tarde, va a remediar esta cuestión".