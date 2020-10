Tratarán el pedido de emergencia de productores afectados por la sequía

Las precipitaciones que se registraron entre este lunes y martes en la región no llegaron a colmar las expectativas de los productores que ya venían golpeados por la sequía que afecta a gran parte de la provincia de Entre Ríos., aclaró ael director provincial de Agricultura, Carlos Toledo, al comentar que "en algunos cultivares las precipitaciones llegaron tarde, donde hay un impacto serio de la sequía, y en otros, podrían recomponerse un poco"."Con la deficiencia de agua que hay, en algunos lugares, mencionó Toledo., agregó.Punto aparte, Toledo mencionó que "las esperanzas están puestas en los cultivos que se están desarrollando, como el maíz; los que están implantando, como el sorgo; y lo que viene, que es la soja"."Tenemos, que son dos cultivos muy importantes para la rotación y que permiten generar mano de obra en la provincia, pero son cultivos altamente demandantes en buenas condiciones ambientales y los pronósticos que no son muy alentadores de bajas precipitaciones, no estarían colaborando con la implantación de estos", advirtió el funcionario provincial."La agricultura en Entre Ríos es muy dinamizadora de la economía; pese a que tenemos una alta de proporción de soja", acotó al respecto.En otro orden, refirió que para el viernes está prevista una reunión a nivel nacional en la que se tratará el pedido para la declaración de emergencia por parte del sector agropecuario."Hay departamentos más afectados por la sequía que estarían más cercanos a una situación de emergencia, pero no todo el territorio provincial", aclaró.