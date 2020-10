Entre Ríos suma kilómetros a su red de fibra óptica y reactiva obras con Arsat

Fibra óptica

Plan Provincial de Telecomunicaciones

Centros de Datos

Televisión Digital Abierta (TDA)

Servicios satelitales

Puntos Digitales y Puntos de Acceso Digital (PAD)

Pueblos Conectados

Regulación e infraestructura

Telefonía móvil

Obras de conectividad y gestiones en marcha

El gobierno de Entre Ríos continúa con la implementación del Plan Provincial de Telecomunicaciones y acaba de firmar un nuevo convenio con la Empresa Estatal de Soluciones Satelitales (Arsat) y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.El objetivo del flamante acuerdo es promover el acceso y uso compartido de infraestructura física de telecomunicaciones, culminar las obras pendientes y reducir la brecha digital en el marco del nuevo Plan Conectar 2020-2023 lanzado en septiembre.Desde que comenzó a implementarse el Plan Argentina Conectada (2010) Entre Ríos llevó adelante articuladamente con el Gobierno de la Nación diversos ejes estratégicos orientados a desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y programas de inclusión digital. Sin embargo, el Plan fue discontinuado durante 2015-2019 y muchos de sus programas vinculados fueron desfinanciados impidiendo que se concretaran obras ya planificadas.Algunos de esos casos son la instalación de la antena de Televisión Digital Abierta (TDA) en la ciudad de Concepción del Uruguay y ciertos trazos del tendido de fibra óptica de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) a cargo de Arsat, red de transmisión de datos a través de la cual la empresa vende Internet mayorista a los operadores locales.A partir del lanzamiento del primer plan integral de telecomunicaciones "Argentina Conectada" en 2010 Arsat fue coordinando con las provincias la instalación de la Refefo para llegar con la fibra óptica a toda la población. La red habilita la conexión entre el operador nacional (Arsat) y el operador local, por lo general Pymes y cooperativas que ya brindan servicios de televisión por cable, telefonía o Internet y que ingresan de este modo al mercado de la convergencia, a través del desarrollo de lo que se denomina la "última milla", es decir, el último tramo del tendido de red que llega a los hogares.Desde el inicio del Plan en Entre Ríos se trazó un tendido de 2.500 Km con 133 puntos alcanzados por la Refefo, de los cuales más de 115 nodos o contenedores-shelters (instalaciones de red por localidad desde las que se brinda conectividad a terceros) ya están brindando servicios. Mientras que durante el próximo período se espera que Arsat operativice los nodos que han quedado pendientes, como lo es el cierre de la traza en Ibicuy con el objeto de conectar el puerto.Sobre ello, la secretaria de Modernización de Entre Ríos, Lucrecia Escandón, expresó "La Refefo ha logrado mayor previsibilidad en cuanto al comportamiento del mercado mediante la regulación del precio del mega mayorista, lo que para nosotros es muy importante porque otorga competitividad a los operadores locales. Antes no tenían más alternativa que contratar los servicios de las corporaciones de telefonía a costos muy dispares y elevados, y hoy consiguen un precio asequible. Todo esto lo estamos logrando gracias a la articulación que llevamos adelante desde la provincia con Arsat y las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones entrerrianas, buscando conectar aquellas zonas que están más aisladas o cuentan con una conexión de baja calidad, a un precio asequible y estable."Cabe señalar que el Gobierno de Entre Ríos también se encuentra implementando su Plan Provincial de Telecomunicaciones a partir del cual comenzó a brindar servicios de conectividad a través de su propia empresa estatal de telecomunicaciones, Enersa, la empresa provincial de energía eléctrica, con una primera prueba piloto que ya funciona en San José de Feliciano alcanzando a reparticiones municipales y espacios públicos. Además, Enersa cuenta con tendidos troncales: en total 326 kilómetros de red de fibra óptica distribuidos en tramos de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Federal, Villa Elisa, Colón, Feliciano y San José; y se sumarán otros 416 kilómetros en diferentes licitaciones de obras eléctricas a realizarse en 2020 y 2021.Con respecto a ello, Escandón indicó que "En base a este acuerdo firmaremos con Enersa convenios comerciales para transportar Internet a través del tendido de fibra óptica disponible, con el fin de llegar a cada uno de los puntos previstos en el Plan de Telecomunicaciones Provincial, redoblando la calidad del servicio y el alcance." Dentro del tendido que falta construir se encuentran algunos tramos de la Ruta Nacional N° 14. "Esos tramos de la RN Nº 14 quedaron por fuera del tendido de la Refefo en su momento y para nosotros es un desafío incluirlos, porque es una vía fundamental para nuestro sistema productivo y turístico. En ello también estamos trabajando tanto con Enersa como con Arsat", agregó.Otro punto fundamental en el marco del trabajo conjunto de Entre Ríos con Arsat es el alojamiento de los datos en servidores públicos y seguros capaces de garantizar el resguardo de la información. Hoy Arsat cuenta con el Centro de Datos más importante del país y mediante el nuevo convenio tanto la provincia como los municipios podrán utilizarlo. Ello toma especial relevancia porque actualmente sólo Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia poseen sus propios centros de datos (de niveles de desarrollo medio), mientras que el resto de los gobiernos locales pagan altos costos a cambio de alojar sus datos en servidores de empresas privadas.Antes de 2015 Arsat instaló en Entre Ríos un total de cuatro antenas de TDA en Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Victoria; las cuales están transmitiendo de forma abierta y gratuita 15 señales de televisión con un alcance del 65 por ciento de la población. Hoy hay más de 25.000 hogares entrerrianos que cuentan con adaptadores de TDA para sus televisores, 5.000 decodificadores satelitales distribuidos en zonas de difícil acceso, y se retomó la instalación de la antena de TDA que había quedado pendiente en Concepción del Uruguay. Ello permite el acceso gratuito a los servicios de televisión abierta a una parte cada vez mayor de la población, así como la incorporación al sistema de más canales y señales, de modo que en un mediano plazo el pago de un abono a las empresas de televisión por cable ya no será la única manera de ver televisión digital de alta definición.Es importante remarcar que a través de los acuerdos de Entre Ríos con Arsat también es posible brindar servicios satelitales de Internet en zonas a las que no se puede llegar mediante cableado para ofrecer conectividad, como Islas y zonas rurales. Para ello Arsat cuenta con una constelación de dos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, a los que se sumará en 2023 un tercer satélite, el SG1, que tendrá propulsión eléctrica en lugar de utilizar combustible como sus antecesores. Al igual que los satélites Arsat 1 y 2, el SG1 será construido por la empresa nacional de tecnología INVAP.Estos espacios también nacieron como una de las formas de operativizar el eje estratégico de Inclusión Digital del Plan Argentina Conectada, generando los llamados "Núcleos de Acceso al Conocimiento" (NAC) y los Puntos de Acceso Digital (PAD), como políticas públicas transversales para la reducción de la brecha digital entre regiones, mediante la creación de espacios de conexión que promuevan la generación de conocimiento y apropiación de las TIC en las comunidades.Durante 2015-2019 los NAC se discontinuaron y comenzaron a llamarse Puntos Digitales, entre otros cambios significativos que sufrió el programa. Hoy en la provincia hay 27 Puntos Digitales que funcionan en instituciones sociales como los CIC, centros culturales, municipios o espacios culturales. Cada uno de ellos cuenta con una sala de informática y de capacitación, una sala con internet inalámbrico, un microcine, una sala de recreación y un espacio externo con Internet inalámbrico (WIFI). En esta gestión el programa es impulsado por la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ante quien la provincia se encuentra tramitando siete nuevos espacios y articulando con las localidades la instalación y puesta en funcionamiento.Mientras que los PAD son financiados por la provincia y ofrecen conectividad a Internet en espacios públicos mediante tecnología inalámbrica, facilitando el desarrollo de actividades recreativas, educativas y culturales. En la actualidad hay más de 40 PAD operativos y para 2020 está prevista la instalación de 10 más.Pueblos Conectados es un programa provincial que nació en 2019 con el objetivo de reducir la brecha digital en localidades pequeñas y los barrios, mediante el acondicionamiento de salones de usos múltiples para el acceso a conectividad y a otras tecnologías como el microcine, sala de capacitación y conferencia que permitan el desarrollo de actividades comunitarias, educativas y culturales. Hasta la fecha existen 18 Pueblos Conectados en Juntas de Gobierno e instituciones barriales.Entre Ríos sancionó en 2015 la Ley Provincial de Regulación de Infraestructuras de Telecomunicaciones Nº 10.383 (Ley Antenas), la cual establece los requisitos para la habilitación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicación o antenas para los operadores, con el fin de ofrecer a los municipios criterios comunes en una legislación actualizada que permita homogeneizar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones.Entre otras cuestiones novedosas, la norma exige a los operadores cumplir con el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias, utilizar técnicas que integren las estructuras con el entorno socioambiental, así como condiciones de despliegue especiales en zonas aledañas a establecimientos escolares, centros de salud o monumentos históricos, con el fin de preservar la salud de la población y conservar el patrimonio.También determina que los operadores presenten un plan anual de instalaciones que refleje el despliegue de nueva infraestructura previsto para telefonía móvil. Otro aspecto a destacar es la creación de un Registro Provincial de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (en la órbita de la autoridad de aplicación provincial), que puede consultarse en línea y que contribuye a la transparencia del servicio público de telefonía.En cuanto a los servicios de telefonía móvil, si bien no es de su competencia, el Gobierno de Entre Ríos ha realizado gestiones ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para mejorar su calidad y cobertura. "Presentamos al Enacom el reclamo que realizamos ante las grandes empresas de telecomunicaciones y sobre el cual no hemos tenido respuesta, exigiendo conocer su plan de inversiones para mejorar la calidad y ampliar la cobertura en zonas que son estratégicas y que hoy no cuentan con buena conexión, como ser: la Autovía 14, la RN N° 18, sobre la RP N° 11 entre Victoria y Gualeguay, sobre la RP N° 26 entre Nogoyá y Victoria, en la RP N° 6 entre Villaguay y su intersección con la RN N° 12, sobre la RP N° 1 entre La Paz y San José de Feliciano, y en la RP N° 2 entre San José de Feliciano y Chajarí", declaró Escandón.-ProducciónCon financiamiento provincial se encuentra en marcha la conectividad de los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy. Junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se busca financiamiento internacional para conectar zonas rurales priorizadas por el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos.-SeguridadSe presentó la solicitud de financiamiento mediante Aportes No Reembolsables (ANR) del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para la conexión de 17 Jefaturas Departamentales de la Policía de Entre Ríos y 19 Puestos Camineros.-EducaciónEn articulación con el Consejo General de Educación (CGE) y EDUCAR S.E. se realizó un relevamiento de las escuelas excluidas en la Refefo para incorporarlas a través de la solicitud de ANR del Enacom.-SaludSe busca conectar a los hospitales cabecera de departamentos mediante solicitud de ANR del Enacom y se han adquirido 10 equipos de infraestructura tecnológica para telesalud con financiamiento provincial.