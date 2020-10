Apagón virtual docente: "Pedimos un aumento acorde a la inflación"

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), llevan adelante a partir de este lunes una desconexión virtual por 48 horas para esta semana. A su vez la semana siguiente los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 se replicará la medida."Seguimos pidieron una recomposición salarial, ya que el gobierno provincial no nos convocó a peritaras y determinó un monto fijo que es en negro y para nada contempla nuestro escalafón docente", indicó la secretaria Adjunta de Agmer, Ana Delaloye, aEn este sentido señaló que "Rechazamos este aumento por decreto, el Consejo General de Ecuación y el Gobierno han respondido que no existía la posibilidad de convocar a las paritarias, y no concuerda con lo que se viene trabajando desde la virtualidad"."Reclamamos un porcentaje que no esté por debajo de la inflación y que no quede ningún trabajador debajo de la línea de la pobreza. El mínimo garantizado para un trabajador de la educación es de 25.000 pesos y con el aumento no llegarían a los 30.000, y muchos no alcanza a completar la canasta básica total", aseguró.Sobre la medida de fuerza, Delaloye sostuvo: "Esta semana la desconexión es lunes y martes. Además, realizamos diversas actividades como programas radiales, televisivos en donde recurrimos a la demanda salarial y a todas las condiciones que se necesitan para el cuidado de salud".Y manifestó: "En este momento, en que el nivel de contagios creció y se distribuyó por casi todos los departamentos de la provincia, sería poco responsable no exigir medidas de cuidado".Sobre una posible vuelta a clases dijo que "en una reunión entregamos un trabajo de protocolo del retorno y un estudio antes de las condiciones que se estarían que estar dando"."Llamaos a la reflexión para que se tengan en cuenta esas medidas para el retorno a las aulas. En estos momentos se deben aplicar las normativas reglamentarias y no están habilitadas en ninguna de ellas la presencialidad de los estudiantes y docentes", agregó.