Abogado de la familia Etchevehere: "Dolores no puede ceder algo que no es suyo"

Política La hermana del exministro Etchevehere donó sus tierras a pequeños productores

El origen de las tierras



Tras conocerse que Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó el 40 por ciento de sus tierras a pequeños productores, las cuales la familia argumenta que esas tierras no les pertenecen, el abogado Rubén Pagliotto informó aque se formalizó una denuncia por usurpación.propiedad de la familia Etchevehere, un, con la justificación dey querían tomar las tierras para comenzar un emprendimiento agroecológico", explicó el abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto, aAdemás, "informaron que Dolores Etchevehere les había cedido el 40 por ciento de la parte que a le correspondía por herencia", sumó.Cabe recordar, que desde hace varios años Dolores acusa a sus tres hermanos de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar y en medio de este conflicto realizó la cesión de tierras.En este sentido Pagliotto señaló que "formalizamos una denuncia penal por usurpación, donde se detalló el contexto en el que se hizo la toma del campo; y explicitamos que hubo".Según detalló Paglioto, Taboada le arrancó el celular a la encargada del campo "para evitar que se comunique con la policía y le ordenó que le entregue la llave del casco de la estancia y como ella se negó, ingresaron por una ventana y procedieron a instalarse".y están haciendo una toma", mencionó.Y detalló: "Estos hechos fueron denunciados en una fiscalía de La Paz, a cargo del Dr. Óscar Sobko y toda cuestión que se le planteó al fiscal, en paralelo se lo hacemos saber al procurador de la provincia, a quien lo hacemos absolutamente responsable de la investigación de este caso. Entendemos que hay una pasmosa pasividad casi dejando hacer"."La situación se va a agravar, el procurador es el Jefe máximo de los fiscales y frente a los hechos concretos denunciados, la actitud no está para nada a la altura de la circunstancia", resaltó.A su vez sentenció: "Debería haber convocado a una mediación entre Dolores Etchevehere y el resto de la familia dentro del proceso penal, y dar la orden a, para impedir que este hecho, siente un pésimo antecedente, porque muchos campos correrán con la misma suerte"."No estamos en desacuerdo con la agroecología, pero el fin no justifica los medios", sostuvo.Consultado sobre el origen y destino del campo, Pagliotto, contó que " este campo y otros más forman parte del capital integrado en la sociedad ´Las Margaritas S.A´, que es una histórica y conocida sociedad de la familia Etchevehere"."Cuando se muere Luis Etchevehere , director de El Diario de Paraná, se comenzó un proceso sucesorio, en el que Dolores que era una de las dueñas y herederas; y en el 2018, mediante un acto notarial cede la totalidad de las acciones que tiene en", explicó.Y continuó: "Entonces, como la dueña de los campos es la sociedad anónima y no las personas, Dolores al ceder sus acciones a otra empresa ya no es más propietaria".", indicó.

En cuanto al movimiento que lidera Grabois, Pagliotto refirió: "Por Grabois tengo intelectualmente respeto, pero una cosa es él en el plano de las discusiones teóricas de las cuestiones políticas y otra es propiciando las cuestiones de la toma"."Comparto los objetivos finales de una distribución equitativa de la tierra, y el proyecto agroecológico, pero eso no autoriza a utilizar como medios cuestiones que violentan el código penal", sostuvo.Al finalizar dijo: "Grabois confirmó, por medios de comunicación, que es el nuevo abogado de la señora Dolores Etchevehere y que está participando de estos hechos".