Día de la Lealtad: el Presidente encabezará el acto principal

El acto fue convocado a partir de las 15 en el histórico edificio de la Confederación General del Trabajo (CGT) que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña; participará el Jefe de Estado y, a su término, se entonará la Marcha Peronista.



Las fuentes gremiales no pudieron precisar si al acto central del "Día de la Lealtad Peronista" concurrirá la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque admitieron que en el salón Felipe Vallese habrá "muy poca gente".



"Los dirigentes gremiales ingresarán por la calle Estados Unidos y, en el Vallese, habrá muy poca gente. Es imperioso ser responsables y respetar las medidas de distanciamiento social dispuestas por el Gobierno nacional", señalaron los voceros cegetistas.



La convocatoria cegetista no fue acompañada por otros sectores del movimiento obrero, como el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), que conducen Pablo Moyano (camioneros) y Ricardo Pignanelli (mecánicos), quienes convocaron a una caravana desde la sede del Smata hacia Plaza de Mayo y el Obelisco.



El sector ofrecerá una conferencia de prensa a partir de las 10 de mañana en el Smata, en Belgrano al 600 de la ciudad de Buenos Aires, en la que participarán varias docenas de secretarios generales del espacio gremial, aunque en la rueda con los periodistas no participará Pignanelli sino el secretario adjunto del gremio, Mario Manrique.



Para varios dirigentes sindicales que no integran el consejo directivo de la CGT, luego de este sábado deberá comenzar "en serio" la etapa del "debate y el diálogo profundos para reunificar el movimiento sindical", ya que ni "el 17 de Octubre pudo lograr la unidad".



Los dirigentes se refirieron a la convocatoria a una caravana del Fresimona, pero en especial denostaron el acto organizado por el gastronómico Luis Barrionuevo y el estacionero Carlos Acuña, sobre quien llovieron las principales críticas porque integra como cotitular la conducción de la CGT junto con el dirigente de la sanidad Daer.



Télam.