Ordenaron la liberación de Milagro Sala, pero seguirá con prisión domiciliaria

El Juzgado Penal Económico de la Provincia de Jujuy ordenó este viernes por la tarde la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el marco de la causa conocida como "Pibes villeros".



La decisión judicial también abarca a Gladis Díaz y Mirta Aizama y establece que deberán prestar "caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y concurrir a todas las citaciones que se le formulen".



La medida obedece a que lleva más de dos años en esta situación y no hay pedido elevación a juicio en esta causa, sino que se mantiene la investigación penal preparatoria.



Sin embargo, Milagro no quedará libre sino que continua en prisión domiciliaria por la causa "Pibes Villeros" por la cual fue condenada en 2018 a 13 años de prisión. La causa también tiene imputado al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner.



Los abogados de la ex líder de Tupac Amaru pidieron en marzo un recurso extraordinario que no fue habilitado por el Tribunal de Jujuy, por lo que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



No obstante, hasta hace un mes la Corte aun no había pedido ningún expediente sobre la causa, por lo que Milagro va a continuar en prisión domiciliaria.