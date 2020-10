Sindicatos se movilizaron en Paraná por salario y mejores condiciones laborales

"En el marco de una jornada provincial de paro y movilización que definió ATE, se realiza una caravana que culmina en Casa de Gobierno en rechazo del aumento por decreto", comunicó ael secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de Entre Ríos, Esteban Olarán.El sindicalista criticó que "se dan aumentos que son muy por debajo de las necesidades de los trabajadores de salud, los que en la mayoría de los casos están por debajo de la línea de pobreza".Es que la caravana pasó por el frente del hospital San Martín, donde se sumaron representantes de SEPER y SEDAPPER."Pedimos por la apertura de paritarias porque las cuestiones no solo se resuelven con más plata en el bolsillo, sino que tiene que haber mejores condiciones laborales, mayor asignación de trabajadores en hospitales y centros de salud para brindar la asistencia que la gente necesita en este contexto de pandemia", argumentó Olarán.Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Entre Ríos (SEPER), Horacio Barzola, denunció: "Hay muchas falencias en distintos lugares del hospital San Martín, se acumulan muchos francos y no se los devuelven porque falta personal"."Queremos que se renueve el padrón de suplentes porque nos están coartando la libertad sindical al no poder obtener un representante en cada sindicato", agregó además.