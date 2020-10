El CGE y AGMER analizaron las condiciones de escuelas para posible reapertura

Foto 1/2 El encuentro entre el CGE y AGMER fue virtual Foto 2/2 El encuentro entre el CGE y AGMER fue virtual

El Consejo General de Educación y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos mantuvieron un encuentro formal de manera virtual, en el que avanzaron en una agenda de temas preferentes para lo que resta del calendario escolar 2020.



El orden del día estuvo compuesto por el protocolo provincial de regreso a la presencialidad, que el CGE y el Ministerio de Salud remitieron la semana pasa a Nación para su aprobación; el concepto anual profesional y los avances en su implementación electrónica; la Resolución 2490/20 sobre la distribución de información del personal docente no presente, con diagnóstico positivo de covid-19 o posible portador; la emisión de credenciales de puntaje y el lanzamiento del programa Presentes.



Tras el encuentro el presidente del CGE, Martín Müller destacó que "fue una reunión que le dio continuidad al buen dialogo que siempre tenemos con el gremio mayoritario del sector docente, en donde informamos cuáles son los pasos a seguir a partir de lo resuelto la semana pasada por el Consejo Federal de Educación y cuál es la dinámica de trabajo que venimos llevando adelante para la puesta a punto y las condiciones de las escuelas para una posible reapertura".



Además, el titular de la cartera educativa provincial indicó que se "trataron otros temas que hacen a la realidad del organismo como la tarea de Jurado de Concursos, las condiciones laborales de los docentes en este marco de trabajo a distancia y la impronta de la propuesta del nuevo programa Presentes como una línea de trabajo y articulación de la escuela con la comunidad".



Marcelo Pagani valoró la reunión "porque pudimos intercambiar visiones y despejar dudas acerca de cuestiones que nos preocupan" y remarcó: "Nos queda absolutamente claro que no hay fecha ni lugares de retorno concretos a la presencialidad y que todo se irá desarrollando en función de la evolución epidemiológica".



En cuanto al protocolo, el secretario general de Agmer informó que "acordamos presentar aportes de acuerdo a lo que venimos trabajando con nuestro equipo interdisciplinario desde hace varios meses".



Por último y en el marco del lanzamiento del programa Presentes, Pagani manifestó que el gremio "comparte la necesidad de tener una política clara hacia los estudiantes que desde marzo no tienen presencia en la escuela, ya sea por falta de conectividad, medios tecnológicos o ninguna de las dos".



"El programa que presenta el CGE va en esa dirección pero entendemos que el rol de centralidad de la escuela no debe estar en discusión, cuestión que fue reafirmada por el presidente y que nos deja tranquilos en ese sentido", finalizó.



Infraestructura

En el marco de la continuidad del dialogo, ambas partes resolvieron generar una reunión formal de la Comisión Paritaria de Infraestructura para la semana próxima. Además del CGE y Agmer, la comisión está integrada por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).



Presencias

Por el organismo educativo participaron el director general de escuelas de Entre Ríos y presidente del CGE, Martín Müller; los vocales Exequiel Coronoffo y Humberto Javier José y el presidente del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Lucas Vela. Por el sindicato lo hicieron el secretario general, Marcelo Pagani; la secretaria adjunta, Ana Delaloye; la vocal representante de los trabajadores en el CGE, Perla Florentín; el secretario gremial, Guillermo Zampedri y el secretario de Administración y Actas, Alberto Díaz.