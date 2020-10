Transporte: Quiénes podrán viajar y hasta cuántos asientos se ocuparán por coche

Política Oficializan habilitación de vuelos y colectivos de media y larga distancia

Política Cómo planifican la vuelta del transporte interurbano en Entre Ríos

Los vuelos regulares internacionales y de cabotaje y el transporte terrestres de media y larga distancia quedaron formalmente habilitados con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 221/2020 que derogó una normativa del pasado18 de marzo que había prohibido esta actividad por la pandemia de coronavirus., comunicó ael secretario provincial de Transporte, Néstor Landra.con el protocolo que fue elaborado a mitad de año cuando se retomó el servicio de forma parcial", explicó el funcionario provincial."A través de la autorización del gobierno nacional,aseguró Landra al reconocer "la preocupación e intención de volver con el servicio"."Necesitamos que con todos los municipios y juntas podamos volver con este servicio, con el control sanitario correspondiente", destacó al remarcar "la responsabilidad en el marco de los cuidados".Consultado a Landra respecto a quiénes serán los que puedan viajar, éste anticipó que podrán hacerlo los que tienen el permiso único para circular o la aplicación Cuidar.. Es decir, no solo personal de seguridad, salud y obreros; sino también la gran de actividades que tiene apertura y cuyos empleados necesitan desplazarse porque cuentan con el permiso único para circular o la aplicación Cuidar", detalló.De acuerdo a lo que anticipó, por la tarde participará de una reunión con autoridades nacionales y para este viernes está previsto un encuentro con autoridades sanitarias provinciales.Respecto a la cantidad se asientos que se podrá ocupar en los colectivos, Landra detalló que será deEn relación al transporte interurbano Paraná-Santa Fe, el funcionario refirió que esta tarde se coordinará con la provincia vecina a los efectos del uso del transporte. De hecho, ejemplificó que "no está habilitado para uso escolar porque las clases no están habilitadas".