Avanza el tratamiento del proyecto de ley de energía renovable y autoconsumo

Se reunió, este miércoles, la Comisión de Energía, presidida por la diputada Silvia del Carmen Moreno, para trabajar la iniciativa del diputado Diego Lara que busca establecer el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable y autoconsumo integrado a la red eléctrica pública de la provincia. Para el análisis fueron convocados distintos especialistas vinculados a la temática.



La Comisión de Energía, presidida por la diputada Silvia del Carmen Moreno (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), se reunió este miércoles de manera virtual. Fueron invitados a participar el presidente de ENERSA, Jorge González; el vicedecano de la UTN Paraná, Alejandro Jerichau; el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER), Mario Brutten; el presidente de la Comisión de Energías Sustentables del CIEER, Carlos Blanc; el especialista en sustentabilidad energética Elbio Woeffray; el diputado nacional mandato cumplido Juan Carlos Villalonga; y el ex vicepresidente y ex gerente general de ENERSA, Silvio Ekkert.



La Comisión abordó junto a los invitados el proyecto de Ley presentado por el diputado Diego Lara (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) que establece el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable y autoconsumo integrado a la red eléctrica pública de la provincia.



El presidente de ENERSA, Jorge González, recalcó el trabajo realizado junto a especialistas en la elaboración del proyecto de Ley, "muy importante para pensar en los modos de aprovechar la energía".



"Un uso más sustentable de la energía debe mantener el carácter de autonomía provincial, por lo cual es necesario una Ley propia que responda a nuestras problemáticas", afirmó González, como así también destacó los avances en cuanto a energía solar y el compromiso por concretar las respectivas reglamentaciones.



El vicedecano de UTN Paraná, Alejandro Jerichau, expresó que "debemos estar a la altura de las circunstancias, ya que las nuevas tecnologías nos corren por detrás y se requieren reglamentaciones específicas".



El diputado nacional mandato cumplido Juan Carlos Villalonga, quien fue autor de la Ley 27.424 de Generación de Energía Distribuida, expresó que "la normativa nacional contempla beneficios de promoción como el FODIS, el Cupo de Crédito Fiscal y el FANGISED", y recordó el objetivo de generar 1.000 megavatios para el año 2030.



"El interés provincial debe traducirse en metas de desarrollo, con el fin de generar instrumentos complementarios a la autoridad de aplicación nacional", aseguró el ex legislador.



En cuanto al CIEER, el vicepresidente Mario Brutten expresó su interés de que el Colegio sea un ente consultor para este tema, y su predisposición a formular un convenio de asistencia mutua con la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Energías Sustentables, Carlos Blanc, manifestó que "me interesa que las PyMEs se desarrollen", y resaltó la importancia de la eficiencia energética y de la movilidad eléctrica en el porvenir.



Por su parte, el especialista en sustentabilidad energética Elbio Woeffray afirmó que "la energía eléctrica es un bien de necesidad pública, por lo cual las políticas deben estar en línea con esa cuestión".



El ingeniero destacó los efectos económicos que la Ley Provincial 8.916 y la Represa Hidroeléctrica Salto Grande implicaron para la provincia, y aseguró que "la Ley que propone el diputado Lara apunta a una soberanía entrerriana".



"Celebro que exista el fomento. El proyecto analizado abarca la parte técnica del tema pero no la económica, por lo cual se debe trabajar en un equilibrio entre el usuario generador y la distribuidora", expresó el ex vicepresidente y ex gerente general de ENERSA, Silvio Ekkert.



El diputado Lara agradeció la participación y los aportes realizados por los invitados a la reunión.



"Estamos definiendo una política energética que beneficie a todos los entrerrianos, por lo cual es importante escuchar todas las voces", afirmó la diputada Moreno, y recordó que la Comisión seguirá analizando el proyecto con más especialistas invitados a una próxima reunión.



La reunión de la Comisión de Energía, presidida por la diputada Moreno, contó con la participación de los diputados Gustavo Cusinato, Diego Lara, Néstor Loggio, Juan Reynaldo Navarro y Esteban Vitor.