Retorno a las aulas: regresarían los últimos años de los ciclos

La vocal del Consejo General de Educación (CGE), Profesora Griselda Di Lello , en diálogo con el programa Buenas Noches recordó que "el presidente del CGE, tuvo una reunión con el Consejo Federal de Educación la semana pasada. Allí se firmó una guía epidemiológica. De acuerdo a lo que establezca el COES, los lugares que estén en condiciones, que no tienen el virus en forma comunitaria, se podría estar hablando de un regreso gradual de los últimos años de la escuela primaria (sexto grado) y secundaria (sexto y séptimo año), además del último año de la modalidad de Jóvenes y Adultos (tercer año); además las escuelas rurales que tengan posibilidades, también se contemplan en ese universo".



" No estamos hablando de fechas precisas, no las tenemos aún. Desde el COES determinarán cuándo, cómo y en qué lugares", puntualizó la vocal del CGE.



De la misma manera, afirmó: "Si uno trabaja en un marco de mucha responsabilidad y cuidado, tiene que mirar todas las aristas que no son menores, y resguardar la salud de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de los equipos de conducción, de las familias, y de todos los ciudadanos. Creo que la prioridad es la salud. Hay que hacer un análisis muy minucioso de cada actor y de cada institución, del transporte, de cada lugar, para hablar de la vuelta".



"Debemos asegurar que los chicos van a estar en un lugar, cuidados, protegidos, y sensibilizados en cómo debemos actuar todos los que estemos presentes en las escuelas. Debemos garantizar las condiciones edilicias y el paquete de recursos para un verdadero saneamiento y sanidad para nuestros chicos", dejó en claro Di Lello.



En el mismo protocolo que se elevó al COES "está previsto una instancia de capacitación y formación para todos los actores institucionales, y también de información y formación para padres, chicos para saber frente a qué estamos y como debe ser nuestro comportamiento de aquí en más".



Al ser consultada la vocal de CGE afirmó que "la semana pasada se emitió una resolución, la 2612, en donde "hablamos de la terminalidad de este ciclo lectivo para todos aquellos chicos que tuvieron un ida y vuelta con sus escuelas, que respondieron a las tareas, que se vio realmente que se dio este proceso de enseñanza- aprendizaje, donde están las actividades completas; esos chicos estarán terminando el 30 de noviembre. Desde el 1º de diciembre al 23 de diciembre serán instancias de apoyo escolar, para aquellas trayectorias interrumpidas, ya sea en forma virtual o en forma de formato papel, a través de documentos que también elaboró el CGE".



"Esto se llama acompañar las trayectorias de nuestros alumnos, el año no está perdido, este es el mensaje que les quiero dar a las familias. El vínculo se mantuvo y se busca permanentemente mantener con los estudiantes, a través de distintas estrategias, acciones. En unos días sacaremos el Programa Presencia, que ya está circulando por las redes, que es para buscar a los alumnos con los que no nos hemos podido comunicar, yendo casa por casa, que están en una situación de mayor vulnerabilidad, buscando achicar en todo momento la brecha de desigualdad que pudo ocasionar esta pandemia", puso relevancia. Elonce.com.