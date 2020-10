González García: las marchas son una "burla" a la crítica situación sanitaria

"No es favorable. Es un contrasentido lo que vi, que los que habían ido a las marchas al otro día habían ido a hacer el testeo masivo. Eso es ya medio como una burla a una situación crítica que tiene muerte todos los días. Eso no se puede hacer", cuestionó el funcionario nacional en declaraciones formuladas a canal 12 de Córdoba.



Asimismo, dijo que aún no se sabe el impacto que va a tener esa situación, al precisar que hay que esperar al menos dos semanas para saberlo.



"Todavía estamos en un momento crítico. Hay que cuidarse mucho en los próximos días y vamos a tener resultados en el corto plazo", aseguró.



Destacó que lo que más le interesa al Gobierno nacional es la "mortalidad" que produce la pandemia y señaló que en esa línea de prioridades a veces es necesario aplicar "medidas que antipáticas, pero hay que hacer alguna restricción para frenar el desarrollo de los casos".



El coronavirus "es una pandemia que está destruyendo la economía mundial", manifestó el funcionario nacional, por lo que rechazó que las consecuencias económicas sean responsabilidad del aislamiento, las restricciones o el cuidado social.



Con respecto a las últimas restricciones en localidades de 18 provincias, el ministro dijo que "No es cuarentena; son medidas de cuidado".



"Nunca se ha dado una situación de este tipo, ni se vivió en el último siglo nada parecido. Todos pensamos que iba a ser como sucedió en Asia o Europa, que iba a haber un período más corto. Aquí se prolongó, pero no solo en Argentina, sino en toda América y hoy es el epicentro de la pandemia", aseveró González García.