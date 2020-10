Anunciaron el retorno del transporte de larga distancia y vuelos de cabotaje

Autorización de provincias

Sin turistas, solo esenciales

Sin servicio de comida

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que a partir de mañana, cuando se publique la resolución en el Boletín Oficial, "todo tipo de transporte quedará habilitado para cubrir el territorio argentino".El ministro formuló el anuncio en una conferencia de prensa en la que anunció la liberación de los servicios de aéreos de cabotaje y de transporte automotor y trenes de larga distancia.Meoni anunció que "dependerá de cada una de las provincias a las que le hemos dado las facultades para que decidan sobre salida y llegada de pasajeros, de acuerdo al control del manejo sanitario que tenga".Habrá trazabilidad respecto de los pasajeros en cada uno de los medios de transporte y en el viaje deberán mantener un distanciamiento social manteniendo un asiento vacío a no ser que sea un grupo familiar el que esté viajando.El ministro aclaró que los viajes en un principio "solo estarán permitidos para trabajadores esenciales o pasajeros que deban trasladarse por razones de salud, junto con sus acompañantes si fuera necesario".Meoni dijo que a partir de este jueves comenzarán los servicios del transporte de larga distancia y que "las frecuencias irán creciendo paulatinamente".Entre las normas que aplicará el protocolo es que en el caso de los ómnibus de largas distancia, los pasajeros que quieran viajar deberán tener la aplicación Cuidar con la validación, movilizarse con su propio equipaje así como también cualquier tipo de abrigo para dormir como frazadas. Lo mismo que en lo que se refiere a los servicios de comida y bebida, que quedan totalmente prohibidos.Asimismo, al subir al micro se tomarán las temperaturas con un límite de 37,5° y, aunque los choferes contarán con un listado de los hospitales y centros de salud más cercanos a su recorrido, pero en el caso de que se presentara durante el viaje que algún pasajero mostrara algún síntoma de Covid19, deberá quedar aislado en el ómnibus.En el caso de que el viaje en micro sea a países limítrofes, los pasajeros deberán presentar una declaración jurada en Migraciones.Los funcionarios aclararon que en esta primera etapa será para trabajadores esenciales y personas que tengan que hacer un tratamiento de salud con los acompañantes."Si bien aún no pueden viajar turistas, que es el área que me compete a mi, es verdad que es un gran paso adelante. Hace muchos meses veníamos con Mario (Meoni) insistiendo en estos vuelos, sin poner en riesgo la situación sanitaria, sin que implique que caiga en saco roto todo el esfuerzo hecho hasta acá", destacó Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.Y añadió: "La noticia que hoy es la disposición del ministerio de Transporte de que retomen los micros de larga distancia, y que nos invita a nosotros en pensar en una agenda de pospandemia".

Sobre el futuro inmediato, que son las vacaciones de verano, Lammens insistió, como ya lo había hecho en otras oportunidades en que sí habrá temporada estival."Tenemos la definición de que haya temporada, trabajamos para eso. Tenemos pensado una batería de estrategias, que van desde la construcción de hospitales modulares en los principales centros turísticos, hasta la implementación del plan detectar en los municipios más concurridos", afirmó.En ese sentido dijo también que será una temporada totalmente diferente a las anteriores: "Estaremos atentos a que se cumplan los protocolos que vamos a implementar, como el distanciamiento social, el uso de barbijo, alcohol en gel, entre otros".