"Si alguien especula con una devaluación, lo hace de gusto porque no va a haber"

Foto: Archivo

"Estamos siguiendo muy de cerca un proceso de reordenamiento cambiario, tenemos que ir hacia un lugar donde confluyan las diferentes cotizaciones de la divisa, y eso ya lo empezamos", afirmó el mandatario.



Fernández sostuvo que el dólar paralelo está "constituido por dólares que traen los extranjeros, los cambian y eso después se vende en el merado interno".



En tanto, el Presidente aseguró que "si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque no va a haber".



"Si alguien especula con que siga subiendo el grano de la soja, eso nos excede, porque la sequía en Estados Unidos ha mejorado muchísimo el precio de la soja, y si alguno especula buscando el mejor precio para los aceites, también nos excede", insistió.



En declaraciones al canal C5N, el mandatario indicó que "hay una carencia muy grande de dólares que vengan del exterior porque el turismo interno está cerrado" por la pandemia de coronavirus, por lo que "hay una tensión en el valor de la divisa muy grande", aunque, subrayó, "es un mercado que no influye sobre el resto de la economía".



Por eso, sostuvo que su gestión observa "cómo evoluciona el valor del dólar oficial, y en eso está siendo muy cuidadosa para evitar retrasos cambiarios".



"A ninguno de nosotros nos gusta vivir con las medidas que estamos viviendo, pero las medidas de restricciones cambiarias tienen que ver con la carencia de dólares en las que nos dejó" la gestión del expresidente Mauricio Macri, argumentó.



En ese sentido, Fernández reseñó que Macri "olvida" que "entre el día de las primarias del 11 de agosto (de 2019) y las elecciones definitivas de octubre se fueron de Argentina 23 mil millones de dólares, y dejaron un Banco Central languidecido, que tuvieron que cerrar cualquier venta de divisas, y eso es lo que nos dejaron".



"Estamos en un proceso de reordenamiento del mercado cambiario. No queremos tener más de una cotización de la divida, pero va a llevar un tiempo", sostuvo.



Además, el Presidente anticipó que el Gobierno buscará "ofrecer a los argentinos otra cosa para invertir que no sea el dólar", con el objeto de "darle otras alternativas que les permitan tener rentabilidad con sus inversiones".

Télam.