Tuvo tratamiento proyecto de Ley que impulsa la Paridad Integral de Género

La Comisión de Legislación General se encontró con la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad para abordar el proyectos de Ley presentado por las diputadas del Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos Stefanía Cora, Mariana Farfán, Silvia del Carmen Moreno, Carina Ramos, Paola Rubattino y María del Carmen Toller, con el acompañamiento de todos los diputados del bloque oficialista. Como así también el presentado por la diputada Gracia Jaroslavsky (Bloque Unión Cívica Radical) con el acompañamiento del diputado Eduardo Solari y diputadas Sara Foletto y Lucía Varisco.



"Es una jornada de mucha alegría por poder tratar este proyecto entre las Comisiones", dijo la presidenta de la Comisión de Legislación General, la diputada Carina Ramos. "Quiero agradecer a todas mis compañeras que trabajaron en el proyecto desde el consenso porque ese ha sido el eje en la construcción del proyecto de Paridad", manifestó la legisladora.



Además Ramos explicó que se decidió trabajar en un texto unificado entre las dos iniciativas presentadas y manifestó que "queríamos llegar a esta reunión con un trabajo previo que nos permita avanzar en el tratamiento y en su dictamen". "Ambos proyectos pretenden lo mismo y fue sencillo consensuar para darles tratamiento", aseguró la diputada.



La presidenta de la Comisión de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Mariana Farfán contó que "este proyecto surge desde la Red Multisectorial para la Igualdad, con la participación de mujeres de todos los ámbitos y de sus necesidades de equidad". "Este es un paso trascendental hacia la igualdad de condiciones", agregó la diputada Farfán.



"Se está dando comienzo a un proceso de tratamiento de una Ley que significará un antes y un después, no sólo desde la dirigencia política sino también de la sociedad toda", expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano. Además, Giano felicitó a todas las diputadas que "trabajaron en la construcción de un proyecto que nace desde el consenso absoluto" y reflexionó: "Esta Ley no solo permitirá cumplir con un mandato de la Constitución sino también con la igualdad de representación de las mujeres entrerrianas en todos los ámbitos para construir una sociedad más justa y equitativa".



Diputadas y diputados que integran ambas Comisiones hicieron sus valoraciones al proyecto que concibe la paridad de género como la representación igualitaria de varones y mujeres en un 50% en la conformación e integración de los tres poderes del Estado, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, consejos y colegios profesionales.



Por su parte, la diputada María del Carmen Toller (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) destacó el trabajo realizado por legisladoras de la Cámara de Diputados en gestiones anteriores y dijo: "Lo hicieron en forma incansable, dejando un terreno preparado para que este proyecto que hoy tratamos pueda ser una realidad".



"Esto tiene que ver con mujeres que a lo largo del tiempo han estado luchando para conquistar derechos", expresó la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos). "Estábamos convencidas de que desde la legislatura y desde las políticas públicas teníamos que darle respuestas a la sociedad", agregó Cora.



La diputada además contó que el texto unificado está basado en dos directrices que consideró imprescindibles como lo son "el principio de progresividad y la obligatoriedad" y reflexionó: "Estamos construyendo un proceso de justicia para todas las mujeres que no tienen las mismas posibilidades".



"Hemos trabajado todas juntas para construir consenso", dijo la diputada Gracia Jaroslavsky (Bloque UCR). "Necesitamos los estímulos, la protección y el impulso del Estado para poder generar un cambio de conciencia social", aseguró la diputada. A su vez, Jaroslavsky destacó la importancia que tiene el acompañamiento del Estado y resaltó: "La paridad significa el puntapié inicial para favorecer ese cambio de paradigma hacia una sociedad libre, justa, equitativa y soberana".



La diputada Silvia del Carmen Moreno (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) aseguró que a partir del proyecto de Paridad "estamos construyendo puentes necesarios para que las niñas puedan tener sentado que el día de mañana podrán tener las mismas oportunidades que sus pares". "Esta es una construcción colectiva entre mujeres y también hombres que están a la altura de un debate como este", dijo Moreno.



"Valoramos el trabajo previo de muchas mujeres que permitió que hoy estemos debatiendo esto", expresó la diputada Ayelén Acosta (Bloque PRO). "Es un logro que esta Ley no sea fruto de un solo bloque ni de mujeres sino que nazca desde el consenso de todas y todos para conformar la mejor norma posible", expresó la legisladora tras valorar el trabajo en conjunto.



"Esta será una Ley de equilibrio y equidad", dijo el diputado Juan Pablo Cosso (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) quien además destacó la articulación lograda entre los distintos sectores para crear el proyecto de Paridad. "Tenemos que tener la alegría de que gracias a esto podremos dejar instituciones mucho mejores en nuestra provincia" concluyó Cosso.



Por su parte, el diputado Julio Solanas (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) consideró que "esta Ley que estamos debatiendo y que todas las mujeres lograron promueve la posibilidad de debate en otros estamentos de la sociedad". "La concepción de esta Ley que nacerá desde el consenso absoluto es un excelente mensaje hacia la entrerrianía", valoró Solanas.



En tanto, el diputado Diego Lara (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) expresó que "todos estos años hemos atravesado procesos de aprendizajes que nos permitieron avanzar". "Hoy estamos discutiendo una Ley que será histórica y que dará mucho que hablar gracias al logro de toda la sociedad entrerriana".



La diputada Paola Rubattino (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) destacó el trabajo en conjunto entre todas las legisladoras, como así también el tiempo histórico y las figuras del gobernador Bordet y la vicegobernadora Stratta. Además instó a empezar a "mirar la concepción de las políticas públicas desde la perspectiva integral" y concluyó: "Quiero reivindicar a todas las mujeres, a las de todos los días y a las que luchan".



"Hemos dialogado entre todas las legisladoras para cruzar los proyectos y crear uno sólido", comentó la diputada Sara Foletto (Bloque UCR). A su vez, la legisladora también destacó el compromiso de todas y todos para generar un cambio de conciencia social. "No quiero que hablemos de cupo, quiero hablar de paridad", cerró Foletto.



En tanto, el diputado Julián Maneiro (Bloque UCR) repasó el proyecto, generó aportes al texto unificado y apoyó el mismo. "Estamos en medio de un proceso de mayor democratización", afirmó Maneiro. "Dejar de hablar de cupo laboral para empezar a hablar de paridad es algo muy acertado", manifestó el diputado Esteban Vitor (Bloque PRO) tras dar su acompañamiento a la iniciativa.



El diputado José Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) expresó su apoyo al proyecto integrado y celebró que desde las Comisiones se haya trabajado de forma unificada un texto con las mismas finalidades. "Lo que han hecho todas las mujeres es realmente muy valioso", dijo Cáceres.



Sobre el cierre de la reunión, diputadas y diputados coincidieron en formular las modificaciones necesarias basadas en los aportes realizados durante la reunión. Una vez finalizado ese trabajo en el texto, el mismo será subido a la plataforma virtual para buscar el dictamen de las Comisiones.



De la reunión conjunta presidida por las diputadas Carina Ramos y Mariana Farfán participaron las diputadas Stefanía Cora, Silvia del Carmen Moreno, Paola Rubattino, María del Carmen Toller, Gracia Jaroslavsky, Ayelén Acosta, Sara Foletto y Lucía Varisco. Además participó el presidente de la Cámara, Angel Giano, y los diputados Juan Pablo Cosso, Diego Lara, Julio Solanas, José Cáceres, Julián Maneiro y Esteban Vitor. (APF)