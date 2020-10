Ministra de Salud solicitará tratamiento especial de su denuncia contra Allende

Se llevará a cabo este miércoles la audiencia de juicio abreviado contra el exdiputado José Allende por los delitos de negocios incompatibles con la función pública y por amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y al periodista Martín Carboni.



Al respecto, Fernanda Álvarez Pinasco, la abogada patrocinante de la funcionaria, explicó que solicitarán que "los hechos que fueron denunciados hace dos años no formen parte del juicio abreviado", por el que ya se acordó una multa de 3 millones de pesos, una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y la inhabilitación de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.



En diálogo con Elonce TV, dijo que "la propuesta que haremos es que nuestro legajo tenga un especial tratamiento, porque hablamos de delitos en el contexto de violencia de género, en delitos donde se producen violaciones en los derechos humanos de las humanas que somos las mujeres. Creemos que debe tener un especial tratamiento y no tratarse globalmente como pretende el Ministerio PúblIco Fiscal y la defensa de Allende".



Indicó también que "no nos oponemos a un juicio abreviado en el legajo de la Ministra de Salud de la provincia, sino un tratamiento diferenciado, de individualización de pena y que se de en el marco del legajo nuestro y no en el legajo de los delitos contra la administración pública".



"El fiscal le pregunta a la víctima si quiere terminar un proceso penal de forma de juicio abreviado y ella dijo que sí. En realidad, al finalizar, cuando se toma la decisión del abreviado, ella no participó en esa negociación de cumplimiento de pena, de reglas de conducta. El estado argentino ha tomado obligaciones internacionales frente a los organismos de Derechos Humanos donde se compromete a darle tratamiento especial y buenas prácticas cuando las víctimas son de violencia de género", agregó.



En ese sentido, comentó que "hablamos de una persona con la entidad que tiene la Ministra Velázquez, que piensa y repiensa en la seguridad de Salud de la ciudadanía y tiene que estar haciendo esto porque alguien, que en ese momento estaba en el ejercicio de la función pública, la amenazó. Ella no puede aceptar que venga un varón, la intimide y amenace. Es por esto que tiene que tener especial consideración, sea cual sea la mujer que denuncie. El tratamiento es especial, es diferente porque se violan derechos humanos".



"Ella está muy empoderada, muy fuerte, pensando en las políticas públicas de Salud para la ciudadanía y también está empoderada sabiendo cuáles son sus derechos. Ella no firmó el abreviado, no sabe las reglas de conductas que contiene, no sabe nada, solo se enteró por los medios. Queremos que se separe nuestro legajo del resto", remarcó.



Por otra parte, manifestó que "no estamos pidiendo punitivismo patriarcal. Este miércoles no se va a decidir una condena, se va a dilucidar si corresponde o no firmar el juicio abreviado en el marco del acuerdo que hicieron entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado. Pero esto se contrapone con el derecho convencional y constitucional de la Ministra de Salud, que ha sido violentada en sus derechos humanos".