Diputados buscará emitir dictamen para el Presupuesto 2021 el próximo martes

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuó este martes con la discusión de los aspectos centrales del Presupuesto 2021, que contempla un gasto total de más de $8 billones y un crecimiento de la economía del 5,5%. El oficialismo aspira a emitir dictaminen el próximo martes y a sancionarlo antes de fin de mes.



El titular de la comisión, el diputado del Frente de todos, Carlos Heller, indicó al comienzo de la reunión que "es un presupuesto realista, inclusivo, que mejora la situación de los más vulnerables que son los que peor la están pasando", afirmó Heller y dijo que contempla "una fuerte inversión en la obra pública que busca dinamizar el crecimiento del empleo y de la economía".



Además, explicó que es un presupuesto que "fue elaborado en base a considerar que se ha quedado atrás la pandemia, por lo cual no está previsto los programas de asistencia del IFE y ATP". Ante esto, indicó que si continúa la pandemia "se deberán hacer las respectivas revisiones".



El diputado también destacó como un dato central del proyecto de presupuesto "la reducción de los intereses de la deuda del 3,4 a 1,5%" y que esto permitirá aumentar del "1,1 al 2,2 del PBI" y eso "permitirá apuntalar el desarrollo económico".



Heller anticipó que cada solicitud realizada por los diputados será analizada con los funcionarios de cada área y advirtió sobre la posibilidad de que "no se podrán canalizar todos los pedidos".



La mayoría de los cuestionamientos de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, están vinculados a recursos para obras públicas y a la necesidad de aumentar los subsidios a las provincias para el transporte público.



Diversos diputados como el radical José Cano (UCR), los oficialistas Mario Leito y Jorge Romero, y Pablo Casineiro, del bloque Córdoba Federal reclamaron aumentos de los fondos destinados a subsidiar el transporte del interior.



Casineiro recordó que en la ampliación del presupuesto "logramos incorporar 10.500 millones de pesos, con lo cual para este año los fondos van a alcanzar los 17 mil millones de pesos y para el 2021 solo tenemos 13 mil millones de pesos mientras que para el área metropolitana el monto llega a los 65 mil millones de pesos, lo que habla de la desigualdad que existe". En este sentido, llamaron a federalizar los recursos.



Previo a cerrar el encuentro, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 15, Heller indicó: "Estamos en medio de una crisis. Todos los pedidos son entendibles, el tema es que si no discutimos sobre los recursos podemos entrar en una discusión sin salida".



"Tenemos que llegar a un consenso de una cosa que cierre. le tenemos que dar al Poder Ejecutivo una herramienta para manejar el país, y si no sale así pasa a ser una ilusión. No podemos pensar en lo inmediato un presupuesto mayor al asignado", explicó y anunció que en la próxima semana la Oficina de Presupuesto del Congreso emitirá un informe sobre el proyecto 2021.



La intención del presidente de la Cámara, Sergio Massa, es votar el proyecto en octubre, pero en forma previa deberá definir cómo se hará esa sesión, ya que Juntos por el Cambio pidió hacerlo en forma presencial en lugar de virtual, como se realiza desde el comienzo de la pandemia.



Junto al Presupuesto 2021 se tratará el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que establece un pago por única vez a los patrimonios superiores a $ 200 millones, con el fin de recaudar unos $ 303.000 millones para reforzar planes sanitarios, productivos y educacionales.