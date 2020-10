Fernández agradeció a los empresarios que "confían en una Argentina que crece"

El presidente Alberto Fernández participó este mediodía de la presentación del plan de inversión 2020-2023 de la empresa Raízen, en el municipio bonaerense de Avellaneda, que destinará 715 millones de dólares a desarrollar una nueva línea de producción de combustibles, aumentar su capacidad de procesamiento, y mejorar su eficiencia mediante nuevas prácticas ambientales. La compañía energética de origen brasileño es licenciataria de la marca Shell en el país."Les agradecemos la confianza que depositan en nosotros, y cumpliremos con cada palabra porque acá hay una empresa que confía en una Argentina que crece", señaló el mandatario durante el acto en Dock Sud, en el que estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.En ese sentido, el jefe de Estado definió: "Tenemos un destino común inexorable con Brasil del que no solo no debemos renegar, sino que debemos explotar al máximo, y tenemos que hacerlo juntos. Ustedes son hermanos que recibimos con los brazos abiertos".Sobre el plan de la empresa en el país, el mandatario puntualizó: "Recibimos el país con 23 por ciento de pobreza, con mucha gente con hambre, y en ese clima vino a verme el presidente de Cosan para decirme que querían hacer una inversión importante, y que querían certezas mías sobre el horizonte que vislumbrábamos".Y destacó: "Yo le expliqué cuál era el sentido de nuestras políticas, así que gracias por confiar. No vamos a fallar porque para nosotros la palabra es muy importante", al tiempo que definió: "Estamos viendo una inversión muy importante que es el trabajo de todos ustedes y muchos otros que será necesaria para generar más producción".El Presidente informó que la empresa "tiene además la pretensión de exportar combustibles a Uruguay, Paraguay y al sur de Brasil, que son exportaciones que la Argentina necesita, es producción en pesos que se convierte en dólares que el país necesita"."Tenía razón Cristina cuando asumimos y me dijo: ´Presidente, escuche a la gente. No escuche lo que escriban ni preste atención a lo que digan los poderosos. Préstele atención a la gente´", sostuvo Fernández.En ese marco, el jefe de Estado subrayó: "Ahí me encuentro a la gente que sigue buscando y necesitando trabajo. Que necesita las casas. Que necesita salud. Hubo que multiplicar dos veces y media las camas para que la gente esté tranquila frente a la pandemia".Además, aseguró que "todavía se discute para que este Gran Buenos Aires tenga la igualdad que se merece"."Hay que mejorar las condiciones de vida de todo el GBA que durante todo este tiempo fue absolutamente olvidado", consideró el Presidente.A su llegada a la refinería, el jefe de Estado fue recibido por el presidente del Consejo de Administración de los grupos Raízen y Cosan, Rubens Ometto Silveira Mello; el titular de la empresa, Ricardo Mussa; y el presidente de Raízen Argentina, Teófilo Lacroze; junto a quienes recorrió las instalaciones de la refinería.Al exponer, el gobernador bonaerense explicó que el formato de la empresa Raízen "es el modelo virtuoso que necesitamos para la provincia, el municipio y el país para sustituir importaciones y mejorar exportaciones", y aseguró: "Somos un país que produce y refina petróleo y tiene muchas industrias vinculadas a los subproductos, empresas grandes y PyMEs que hacen todos los bienes de capital y equipos que se necesitan para procesar el petróleo en el país".En tanto, el titular de Raízen Argentina agradeció la presencia del Presidente y el gabinete nacional, y señaló: "Este plan de inversiones es nuestro compromiso para la reactivación de la Argentina generando producción, empleo y mucho trabajo para miles de PyMEs argentinas. Este es nuestro compromiso para el sector energético argentino".Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del grupo Raízen expresó que, desde la empresa brasileña Cosan, "nunca dudamos de que el primer lugar en el que queríamos estar era Argentina, así invertimos para comprar el negocio de combustibles de lubricantes de Shell".Asimismo, definió: "Estamos juntos en este camino de crecimiento, de desarrollo y de generación de condiciones mejores para todos los argentinos. Cuente con nosotros, sinceramente, señor Presidente".

El plan de inversión de la empresa contempla la creación de más de 4 mil puestos de trabajo, y la generación de más de 3 mil contratos con PyMEs para el desarrollo de empleos indirectos.Estipula también la puesta en marcha de distintos proyectos para la modernización de procesos y unidades de la empresa, y la expansión de su red de estaciones de servicio y otros segmentos industriales, además del desarrollo de programas de logística y trading para Argentina y la región.La brasileña Raízen, creada en 2011 a partir de la asociación de los grupos Shell y Cosan, produce y comercializa combustibles y lubricantes. Es la quinta empresa nacional en facturación y la primera privada en el sector de refinación y venta de combustibles, lubricantes y especialidades.En Argentina fue creada en 2018, y cuenta con la refinería en Buenos Aires; una planta de lubricantes en el barrio porteño de Barracas; la red de estaciones de servicio con más de 735 bocas de expendio; negocios de combustibles marítimos, de aviación, asfaltos, y químicos; y actividades de suministro y distribución para todo el país.