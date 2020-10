Emiten resoluciones para agilizar la certificación ambiental del sector avícola

Las resoluciones

Dando continuidad al trabajo articulado con el sector avícola para agilizar el proceso de certificación en materia ambiental, las autoridades de la Secretaría de Ambiente, convocaron a un encuentro virtual a los integradores avícolas de la provincia.La Secretaría de Ambiente emitió dos resoluciones para agilizar el proceso de certificación ambiental en el sector avícola. Por un lado, acepta como tratamiento para la estabilización de la cama de pollo el autocalentamiento y su posterior uso para fines agronómicos; y, por otro, reconoce que las integradoras están facultadas para asumir la gestión de los residuos peligrosos de las granjas.Al respecto, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri indicó que el organismo a su cargo "se vio atravesado este año por dos emergencias, la sanitaria por la pandemia, y la ambiental, por los incendios en el Delta. A pesar de ello continuamos trabajando, dando respuestas al sector avícola y a todos los sectores como industria, obra pública, municipios, etc, para que no se atrasen las gestiones. A pesar las dificultades y las demoras, venimos respondiendo en tiempo y forma".No obstante, sostuvo que "la avicultura es hoy una de las cadenas productivas más desarrolladas que tiene la provincia, hay más de 3.000 granjas, y resulta imprescindible ordenar los trámites ambientales para completar el proceso".En ese sentido, precisó que en el encuentro se presentó una resolución de la Secretaría de Ambiente por la cual "se acepta como tratamiento para la estabilización de la cama de pollo el autocalentamiento y autoriza el posterior uso de la misma para fines agronómicos. esto permitirá facilitar el trabajo de los granjeros y que sea más expeditivo el análisis de los expedientes. la medida se tomó basándonos en ensayos y experiencias publicadas por INTA y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación", expresó el secretario, antes de agregar que de forma paralela "realizamos consultas y llevamos adelante proyectos y estudios con INTA y las universidades para hacer un uso de la cama como fertilizante. el autocalentamiento que se toma como tratamiento para la estabilización del material es un tratamiento sanitizante que recomienda también Senasa".Por otra parte, en el encuentro se informó también sobre la resolución Nº 1052, recientemente emitida por el organismo provincial, y vinculada a residuos peligrosos por la cual los granjeros no tendrán que inscribirse individualmente como generadores sino que las empresas que los integran puedan hacer el tratamiento de los residuos."Esta fue una resolución muy celebrada porque apunta a facilitar el trabajo, a cumplir con las normas y a acortar los tiempos de análisis de los expedientes presentados", sostuvo el funcionario.A través de la resolución Nº 1283, se incorpora el autocalentamiento de los residuos orgánicos de cama de pollo y guano de la actividad avícola dentro de los tratamientos permitidos por la Secretaría de Ambiente a los efectos de las evaluaciones de impacto ambiental para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Decreto Nº 4.799.Asimismo, se indica que la reutilización agronómica de la cama de pollo deberá ajustarse a los criterios de aplicación y volumen establecidos por los diferentes organismos provinciales y nacionales con competencia en la materia.Además, está prohibida la disposición de los residuos orgánicos de cama de pollo y guano, compostados o autocalentados, a menos de 30 metros de distancia de curso de agua.La resolución completa en https://bit.ly/36KaY6P. Por su parte, la resolución Nº 1052, emitida días atrás, dispuso que las integradoras de la actividad avícola de Entre Ríos están facultadas para asumir la gestión ambiental de los residuos peligrosos generados en las granjas propias y de terceras personas integradas a su sistema productivo.Para ello deben presentar para su aprobación ante la Secretaría de Ambiente un Plan de Gestión cuyo incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la normativa vigente.La norma puede consultarse de manera completa en el siguiente link https://bit.ly/3lk4NdE.