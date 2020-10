Bordet reveló qué alumnos volverían primero a las aulas en Entre Ríos

El Gobierno nacional determinó que podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Educación.



Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet explicó a Elonce TV cómo se trabaja en la provincia de Entre Ríos en relación a una eventual vuelta a las clases presenciales en las escuelas entrerrianas.



"Por un lado, trabajamos en la elevación de protocolos a las autoridades nacionales y que tiene que ver con la presencialidad en algunas materias prácticas, como en escuelas técnicas, y que de ser aprobado estaríamos en condiciones de aplicar", comunicó el mandatario provincial. Y agregó: "Por otro, se está poniendo a punto la infraestructura y logística para eventualmente volver a clases, tanto en materia edilicia como en materia de higiene y preparación en cuanto a lo que el protocolo requiere para el distanciamiento".



"Nuestra intención es cubrir con presencialidad lo que hoy está de manera virtual", sentenció el gobernador al agregar: "Atendemos cómo evoluciona la pandemia en la provincia, lo que también es clave y central".



"Tenemos una situación de amesetamiento de lo contagios pero siguen siendo relativamente altos, si uno los analiza, y esperamos una tendencia a la baja que todavía no se ha producido", reconoció.



"Es una situación que nos mantiene en alerta para que no entre en crisis el sistema sanitario, que es lo que estamos priorizamos", agregó al respecto.



Fiestas clandestinas



"Más allá de las denuncias y el trabajo de la Policía e inspectores de la ciudad, éste es un tema que tiene que entenderse en la responsabilidad de cada convocante a esas reuniones que son clandestinas", apuntó Bordet tras ser consultado sobre los encuentros sociales que permanecen prohibidos en el marco de la pandemia.



"Costó mucho sostener abierta actividad y poder generar un desarrollo de la economía para que de manera irresponsable unos pocos pongan en riesgo la salud del resto de la población", repudió. "Tenemos que ser responsables, y sabemos que este tipo de prácticas que promueven los contagios no ayudan a una sociedad que quiere tener nuevas normas para convivir con el virus", indicó el gobernador.



Transporte interurbano



En relación a la eventual habilitación del transporte interurbano, el mandatario provincial comentó que está conversando esta posibilidad con los intendentes "porque unos están de acuerdo y otros no". "Formará parte del consenso", acotó al respecto.



"Santa Fe tiene una realidad muy diferente a la de Paraná", agregó además.



"Lo más importante es resguardar la salud de la población y que la economía funcione. En la medida que la situación sanitaria lo permita, iremos habilitando nuevas actividades, como el transporte, pero de una manera responsable", cerró.



Las declaraciones del gobernador fueron en el marco de una firma de contrato de inicio de obra con el intendente de Paraná, Adán Bahl, para la ampliación de la red de gas natural en la zona sur este de la cuidad, en una extensión de 21 kilómetros.



