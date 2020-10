El Gobierno nacional desmintió que Mendoza deba regresar a Fase 1

Política Mendoza no acatará el decreto presidencial que establece volver a Fase 1

El Gobierno nacional cuestionó que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decidiera hoy acatar parcialmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio para resolver la crisis sanitaria de la provincia, que tiene record de contagios y una alta ocupación de las camas de terapia intensiva, y negó que la limitación de la movilidad de los ciudadanos signifique un retroceso a Fase 1.El aumento de contagios exige al máximo a las unidades de terapia intensiva que presentan una ocupación de camas del 81 por ciento en toda la provincia y del 92 por ciento en el Gran Mendoza, dos de los indicadores más altos de todo el país, apenas superados a nivel provincial por Río Negro, que tiene el 88% de sus camas ocupadas."El DNU pone al gran Mendoza en ASPO, que es la misma situación que tiene el AMBA; no es fase 1. O no entiende o miente", señalaron desde el Gobierno nacional a medios nacionales y agregaron: "Es el mismo DNU que autoriza el retorno de las actividades educativas ¿alguien puede creer que es fase 1?".El decreto presidencial no plantea ningún regreso a la Fase 1 sino que limita la movilidad de personas para evitar el colapso sanitario a causa de los contagios.De hecho, el Gobierno nacional autorizó en todo el país las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios públicos al aire libre, y lo que siguen prohibidos son los eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas; los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente.También siguen sin poder realizarse los deportes en los que participen más de diez personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los y las participantes; los cines, teatros, clubes y centros culturales; el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados; y el turismo.