Bordet y Donda trabajan para evitar sesgos discriminatorios en la sociedad

"Avanzamos en una agenda institucional y política que tiene que ver con evitar todo tipo de sesgo discriminatorio en nuestra sociedad", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet, este lunes, tras reunirse con la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda.Por su parte, Donda sostuvo que apoya iniciativas fundamentales como el proyecto de ley de paridad presentado por la vicegobernadora Laura Stratta y que en Entre Ríos "hay un Inadi muy integrado con las políticas provinciales". Al finalizar el encuentro en el Centro Provincial de Convenciones este lunes al mediodía, la funcionaria nacional sostuvo: "Me siento parte del proyecto que el gobernador encabeza y conduce en Entre Ríos".El gobernador Bordet detalló que los temas tratados tuvieron que ver "con una agenda institucional que se viene llevando en común sobre temas que tienen que ver con evitar todo tipo de sesgo discriminatorio en nuestra sociedad y en la que estemos integrados tanto mujeres como hombres".Dijo que también se avanzó sobre una agenda política "porque integramos el Frente de Todos y Somos, el partido que representa Victoria Donda, ha sido una parte importante de nuestro frente. En ese sentido, también estuvimos valorando políticamente las circunstancias que nos toca vivir, y sobre todo el compromiso con nuestro gobierno nacional y Presidente", precisó.Por su parte, la titular del Inadi, Victoria Donda, se refirió a la aprobación de la Ley de Cupo Trans que "para nosotros es importante porque significa que una parte de la sociedad empiece a ser visibilizada. Trabajar en una agenda contra la discriminación, el racismo, la xenofobia es el compromiso que tenemos desde el Inadi".Sostuvo luego que en Entre Ríos "hay un Inadi muy integrado con las políticas provinciales y venimos trabajando en ese sentido, y apoyando otras iniciativas que nos parecen fundamentales como el proyecto de ley de paridad presentado por Laura Stratta que también tiene que ver con visibilizar una parte de la sociedad que hemos sido discriminadas históricamente de ocupar determinados lugares poder"."Yo me siento parte del proyecto que el gobernador encabeza y conduce en Entre Ríos", sostuvo.Consultado sobre lo tratado en términos políticos, Donda indicó que se avanzó "sobre el cómo fortalecer el proyecto de gobierno nacional. Como dijo el gobernador, nosotros somos parte del Frente de Todos, el proyecto nacional y el proyecto en la provincia porque eso es directamente cómo mejoramos la vida de los y las entrerrianas".Dicho esto, detalló que "mejorar la vida en un contexto mundial que estamos conociendo con esta pandemia y tenemos el desafío de gobernar en medio de la pandemia y de hacer que se sufra menos la falta de trabajo, el aislamiento que a veces tiene que darse para no contagiarnos todos y el mundo que nos toca vivir".A modo de cierre, Donda dijo que "la discriminación se sigue sufriendo. La verdad es que Argentina es un país racista. El racismo asociado a la pobreza es la primera causa de discriminación en nuestro país, y la de género es la segunda causa de discriminación. Un día como hoy que antes de celebraba, y la verdad que lo que hay que tener en cuenta, sobre todo en una zona como esta que tienen una riqueza tan vasta en comunidades originarias"."América no fue descubierta, fue colonizada y quienes vivían acá fueron exterminados, y las que sobrevivieron tienen que ser respetadas en sus derechos. Tenemos que apostar que realmente haya una integración de las distintas culturas", concluyó.