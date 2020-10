Bordet resaltó lo hecho en Entre Ríos y recordó: "cuidándonos cuidamos al otro"

El gobernador Gustavo Bordet destacó la labor de los trabajadores de salud para hacer frente a la pandemia, la articulación con Nación para asistir a la economía, resaltó que no se detuvo la obra pública y que Entre Ríos tiene muchas posibilidades en la nueva normalidad a la que deberemos adaptarnos.



"Cuidándonos cuidamos al otro", recordó.



"Duplicamos el número de camas de terapia y de respiradores, y esto nos permitió absorber los casos críticos. Pero estamos siempre atentos, porque estos meses la pandemia no nos dio respiro", afirmó.



En ese marco, Bordet resaltó que el gobierno está trabajando "cuidando a cada una de las familias para asegurar el sistema sanitario de la provincia que hasta ahora ha venido dando una excelente respuesta".



"No obstante, seguimos cumpliendo con los proyectos que tenemos, con la obra pública y construyendo una agenda de trabajo común con todos los municipios", puso de relieve Bordet, y señaló: "buscamos un equilibrio entre la preservación de la salud y la economía".



El mandatario entrerriano recordó que "nos toca atravesar una situación realmente complicada, con futuro incierto, porque hasta que no haya una vacuna o un remedio cure la enfermedad va a ser complejo, y tendremos que acostumbrarnos a vivir con esta nueva normalidad".



El gobernador fue consultado por estos temas durante una entrevista a radio Integral, de Maciá, localidad que este domingo cumplió 121 años.



En esa línea, analizó que "Entre Ríos es una provincia productora de alimentos, por lo que no se ha detenido el crecimiento", y subrayó que "las exportaciones aumentaron respecto al año anterior". Sin embargo, apuntó que "hay otros sectores que han sido muy golpeados como el turismo, que en muchos meses no han tenido ninguna actividad".



Frente a ello, "estamos trabando con el sector a través de extensiones impositivas", mencionó el mandatario, y habló de la articulación con el gobierno nacional, que "ha dispuesto los ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para el pago de parte de los sueldos" de las empresas en el marco de la pandemia.



Por último, Bordet reiteró el pedido a los y las entrerrianos y entrerrianas: "tenemos que cuidarnos porque cuidarse uno es cuidar al otro" .