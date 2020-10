El expresidente Mauricio Macri opinó que "la cuarentena eterna nos ha hecho daño" y consideró que el país se "tiene que volver a normalizar lo antes posible", por lo que pidió a los adherentes al PRO que "sigan batallando como lo están haciendo", al exponer en un campus virtual del espacio político que conduce."Necesitamos volver a circular libremente por la Argentina, volver a trabajar, volver a ir los hospitales a atendernos, volver a educar a nuestros hijos, volver a comerciar", expresó Macri en el cierre de este encuentro, del que también participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la presidenta del PRO, Patricia Bullrrich.Macri aseguró que "Juntos por el Cambio está más unido que nunca" y dijo que esa fuerza política se "tiene que poner al frente de la gente para defender los valores cada día mas". "Cuanto más atropello, más firmeza", dijo."Les pido a todos que sigan batallando como lo están haciendo para volver a normalizar el país. La cuarentena eterna nos ha hecho daño y tenemos que volver a normalizar el país lo antes posible".Sostuvo que el PRO se creó cuando en la fuerza eran "cuatro gatos locos llenos de sueños y convicciones". "Ahora me doy cuenta que ya era un gato en ese momento", señaló y sostuvo que "teníamos el sueño de construir el mejor puente entre la política y la gente"."Sabíamos que en el 2011 nos iban decir: 'si quieren opinar, participar, hagan un partido, compitan y ganen'", recordó y afirmó que "lo hicimos y ganamos, y lo vamos a volver hacer, con los mismos valores y con el mismo ADN".En el encuentro, que se hizo con la consigna "En marcha al futuro" durante más de cinco horas, se realizaron nueve charlas sobre diferentes temas en las que expusieron más de 25 oradores del PRO, y dejaron mensajes referentes de Juntos por el Cambio por el Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.Rodríguez Larreta pidió "no perder la perspectiva del valor que tiene que hoy estemos juntos" y afirmó que "desde el retorno a la democracia es la primera vez, con el peronismo en el gobierno, que la oposición se ha mantenido unida"."Eso es un valor enorme que nunca se logró y lo estamos logrando nosotros", destacó Rodríguez Larreta, quien sostuvo que "estamos juntos y no hay ninguna duda de eso, y no perdamos la perspectiva de eso. Estamos juntos en Juntos por el Cambio".Asimismo, advirtió que "el equilibro en nuestro rol de oposición necesita que estemos juntos para el 2021 y 2023" y reiteró que "así nos encontramos dentro del PRO y en Juntos por el Cambio".Vidal, por su parte, afirmó que "así como la provincia me dolía hace 5 años, hoy nos duele a todos el país y nos interpela" y manifestó su reconocimiento "a los que no tuvieron ningún cargo en este tiempo, envolviéndose en una bandera para decir lo que pensaban, tocando una cacerola, ayudando a un vecino con Covid"."Hay muchas maneras de involucrarse. Acá estoy con ustedes, porque sigo creyendo que vale la pena", arengó la exmandataria de la provincia de Buenos Aires.En tanto, Bullrich sostuvo que el PRO "supo interpretar lo que fueron los distintos momentos históricos" del país y destacó que "las marchas expresan nuestros valores"."Es un partido que se convierte en una fuerza social, que la sociedad busca como manera de reinterpretación de la realidad", manifestó.El presidente del PRO de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, dijo que "tenemos que poder reflexionar, movilizarnos, pensar en estos tiempos" y afirmó que "llegó el momento de construir, donde el diálogo y la escucha sean fundamentales".El presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, pidió que "no se distraigan con lo que la prensa dice de nosotros, sobre halcones y palomas" y afirmó que "los roles pueden ir rotando" en el espacio, pero "lo que tenemos que tener en claro es qué nos une: los principios y valores".El secretario de Organización del PRO, Hernán Lombardi, sostuvo que esta reunión partidaria, que se transmitió en vivo por YouTube, se hizo para "mostrar lo que hacemos, para que la gente se acerque".Pichetto destacó que "hay que mantener la unidad y trabajar fuerte" por la unidad de Juntos por el Cambio y se pronunció a favor de "aumentarlo, consolidarlo, todos juntos defendiendo valores que nos identificaron".Cornejo, en tanto, expresó en nombre de su espacio la "vocación de mantener unidos Juntos por el Cambio" y dijo que "la Argentina necesita un buen gobierno y no lo tiene, y también necesita una buena oposición, que la estamos construyendo".Ferraro manifestó que "creemos y coincidimos en que son tiempos de poner límites y de unir a los argentinos" y sostuvo que "desde Juntos por el Cambio tenemos que contribuir a fortalecer el sistema democrático y tener respuestas a los temas más urgentes".