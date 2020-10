Empleados estatales y jubilados cobrarán una suma fija a cuenta de paritarias

El decreto Nº 1634 precisa que "aún en el contexto actual por el cual atraviesa la provincia afectada entre otros factores, por la pandemia mundial de Covid-19, este Poder Ejecutivo tiene el compromiso de encontrar y garantizar, dentro de las posibilidades presupuestarias del Estado, variables que permitan recomponer Ia situación en cuanto a los salarios de los agentes y empleados del estado provincial".



A través de la norma, se otorga a los agentes y empleados del estado provincial, de los escalafones general, sanidad, vial, seguridad, justicia, docentes, tribunal de cuentas, contaduría general y tesorería general, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, a cuenta del incremento que logre acordarse en la Mesa Paritaria o en negociaciones sectoriales, una suma fija mensual, provisoria, la que será no remunerativa ni bonificable, hasta tanto se concrete el acuerdo salarial, la que se fijara conforme la siguiente escala:



Los activos cobrarán la suma de 4.000 pesos cuando su salario nominal no supere el monto de 35.000 pesos.



La suma de 3.500 pesos cuando su salario nominal sea mayor a 35.000 pesos y menor o 55.000.



La suma de 3.000 pesos cuando su salario nominal sea mayor 55.000 y menor o igual a 120.000.



Aclara además, que no formaran parte de dicho salario nominal: las horas extraordinarias, la compensación, compensación por gastos en elementos de seguridad, complemento por actividad critica o riesgosa, suma extraordinaria al personal docente, aporte material didáctico docentes, Fondo Nacional de Incentivo Docente, complemento nafta a agentes con capacidades diferentes, bonificación por lesiones en actos de servicio, complemento por riesgo-Covid, complemento no asignación vivienda y coparticipación arancelamiento hospitalario.



El decreto establece que el aumento es extensivo en proporción a los jubilados, pensionados y retirados de los escalafones mencionados.