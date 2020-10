AMET sobre el regreso a clases: "Las condiciones de higiene deben estar al 100%"

"Hay que asegurar que las condiciones de bioseguridad e higiene estén al 100%", sentenció ael secretario general de AMET, Andrés Bessel, tras conocerse que el Consejo Federal de Educación aprobó un sistema de regreso a clases que permitirá que cada jurisdicción decida ese paso, en base a un "semáforo" de riesgo."Para la vuelta a clases, primero se debe respetar lo que indiquen las autoridades sanitarias, que las condiciones de higiene y bioseguridad en las escuelas sean totales, lo que hoy día está lejos porque las escuelas no cuentan con todos los insumos de limpieza para recibir a alumnos, sus padres e incluso al personal", apuntó Bessel al remarcar: "Vamos a insistir respecto a que primero se deben dar esas condiciones, de lo contrario, no se puede ir a ocupar el edificio escolar".Al comentar que la resolución del Consejo Federal de Educación establece zona para el regreso a clases en función de un porcentaje de contagios, Bessel apuntó que "Paraná, Gualeguaychú y Chajarí están bajo transmisión por conglomerado, con lo cual, en esas localidades se deben extremar las precauciones y no sabemos si los padres están de acuerdo para que los chicos vayan a la escuela y se transporten en colectivo"."Tenemos que volver a clases pero que nos aseguren que cuando vayamos, la escuela estará limpia, que la infraestructura de baños funcione", sentenció.