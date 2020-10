El Frente Sindical Municipal protestará el jueves "por recomposición salarial"

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná -ATE, APS y Obras Sanitarias- conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento no remunerativo de tres mil pesos otorgado de forma unilateral.En ese marco, este viernes realizaron una asamblea de trabajadores en la sede municipal de Cinco Esquinas "para plantearles la conformación del Frente Sindical en la lucha por un salario digno y la apertura de paritarias", comunicó ala secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand."Pedimos al intendente la apertura de paritarias para dialogar de qué forma se puede recomponer la pérdida salarial", indicó la sindicalista al anunciar que "el jueves habrá una movilización a las 11hs desde Plaza Alberdi hacia el Palacio Municipal ante la falta de dialogo"."Los compañeros ven con preocupación la no convocatoria por parte del Ejecutivo municipal y nos piden que hagamos una acción directa tras la recorrida por las reparticiones; son los mismos trabajadores los primeros en pedirnos esta movilización", argumentó Ramón Ortiz de Obras Sanitarias."El empleado sigue trabajando durante la pandemia, en los primeros meses hubo una recomposición de cinco mil pesos a los que estuvieron en el área de salud pero fue solo un mes y después no se los volvió a reconocer", agregó la secretaria gremial de ATE Municipal, Liliana Caravallo. "Los servicios se garantizan y no se reconocen", sentenció."Se decretó un aumento de tres mil pesos para los chicos que ganan 20 mil pesos, el que fue insuficiente porque se liquidó en dos días. Pedimos que se recomponga el salario, que sea bonificable y remunerativo", cerró Ortiz.