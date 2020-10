"No imaginamos el regreso a las aulas" en Entre Ríos, dicen desde Agmer

El Consejo Federal de Educación aprobó la vuelta "escalonada y segura" a las clases presenciales a partir de un protocolo que evalúa el riesgo sanitario en cada jurisdicción.Si bien el secretario Gremial admitió que "la virtualidad por más buena que sea", no se compara con la presencialidad, remarcó que "el complejo escenario por el que nuestro país y nuestra provincia están atravesando", lleva a priorizar la salud de docentes, alumnos y toda la comunidad educativa."El Estado no ha invertido para garantizar las condiciones de bioseguridad como el reparto de barbijos o la distribución de alcohol en gel. Tampoco ha desarrollado un plan de infraestructura que garantice que se puedan llevar a cabo las condiciones de aislamiento e higiene que exigen los protocolos", mencionó.Y señaló a APF: "Los protocolos son necesarios pero no suficientes para un regreso seguro. Para que ello pase, tampoco tiene que haber circulación comunitaria o por conglomerado, y eso claramente no está sucediendo. La pandemia va en avance"."El Estado provincial y nacional no tienen que ceder ante las presiones de los sectores concentrados de poder, porque esto es una ofensiva de los sectores anticuarentena", completó.