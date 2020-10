El Gobernador Bordet acordó con Cafiero extender la fibra óptica en Entre Ríos

Mejorar la conectividad

El convenio

"Es un paso hacia el futuro que garantiza la conectividad de muchos pueblos y familias, sobre todo en las zonas rurales de Entre Ríos", afirmó el gobernador Gustavo Bordet luego de reunirse con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y, por videoconferencia, con el titular de Arsat, Néstor Tognetti.A través del convenio, la provincia se incorpora al Plan Nacional Conectar y a la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), al mismo tiempo que ARSAT accede a la infraestructura de fibra óptica provincial tendida sobre las redes eléctricas de alta y media tensión."Valoramos mucho la firma de este convenio porque nos habilita a comenzar a trabajar inmediatamente en la mejora de la conectividad de la provincia a través de ARSAT", agregó y subrayó que esta herramienta posibilitará que "muchos estudiantes puedan acceder a los contenidos educativos en todos los niveles desde sus hogares".Acompañado por el senador Nacional, Edgardo Kueider, Bordet puso de relieve que Entre Ríos "tiene una distribución demográfica muy equitativa", y sostuvo que la infraestructura en telecomunicaciones "incrementa la conectividad que necesitamos", y provee "las garantías necesarias y suficientes para que la ruralidad tenga acceso a una mejor calidad de vida como cualquier centro urbano poblado".En esa línea, recordó que la provincia todavía cuenta con zonas en las que "no hay acceso a internet", e indicó que "la pandemia ha desnudado justamente esos problemas de comunicación". No obstante, "este convenio con ARSAT va a posibilitar que toda la provincia esté instantáneamente conectada con el mundo a través de banda ancha de internet", remarcó.Por último, el mandatario provincial sostuvo que la conectividad y la infraestructura en telecomunicaciones representa uno de los ejes estratégicos para el desarrollo entrerriano, y resaltó que "lo venimos trabajando con el gobierno nacional", así como también avanzamos en "políticas públicas que propenden al desarrollo económico, productivo y humano".Por su parte, Cafiero sostuvo que "hay que pensar en las zonas rurales, en la conectividad y la ruralidad. Ya no sólo como una forma de que llegue información, como canal, sino también como una herramienta para vincularse en el trabajo y en la educación, en la cultura". "La pandemia dejó al desnudo esta necesidad y la Argentina tiene que avanzar en el proceso de dar mayor y mejor conectividad en todo su territorio", añadió."Significa también una posibilidad de ir encontrando distintos modos de aplicar política pública para mejorar y coordinar con las provincias", enfatizó el Jefe de Gabinete.En el marco del plan Conectar 2020-2023, el convenio firmado hoy por el gobernador Gustavo Bordet, el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y el titular de Arsat, Néstor Tognetti, Provincia y Nación buscarán promover el acceso de todo el territorio entrerriano a la red federal de fibra óptica.El uso compartido de infraestructura física de telecomunicaciones contribuirá a reducir la brecha digital y mejorar los servicios en áreas claves del Estado provincial, municipios y del sector privado. Entre Ríos es la tercera provincia del país en firmar este acuerdo.Con la entrada en vigencia del convenio la provincia trabajará junto a Arsat en torno a 1) la red federal de fibra óptica y servicios, soluciones, equipamiento y mantenimiento de telecomunicaciones; 2) servicios satelitales; 3) centros de datos; 4) software; y 5) servicios técnico - profesionales.A su vez, se facilitará la concreción de la conectividad de los puertos, parques industriales, emprendimientos productivos, escuelas e instituciones de salud de las zonas rurales de la provincia.Asimismo, en cuanto a los servicios satelitales, el convenio marco suscripto este jueves permitirá llevar internet a las zonas de islas, donde no se puede llegar mediante el cableado. También, a través del data center de Arsat, se podrá brindar alojamiento a los sistemas informáticos y resguardo a la información de los municipios entrerrianos.Participaron de la actividad la secretaría de Innovación Pública de Nación, Micaela Sánchez Malcolm y, por videoconferencia, la subsecretaría de Modernización de la provincia, Lucrecia Escandón y el director de Arsat, Marcelo Tesoro.Entre Ríos cuenta actualmente con 2900 kilómetros de fibra óptica. 2500 son parte de la red federal de Arsat, que cuenta con 133 shelters para la distribución mayorista, tanto para las instituciones de gobierno como para los prestadores privados de telecomunicaciones. Los restantes 400 kilómetros se corresponden con la fibra desarrollada por Enersa, que llegará a 750 km con la obra del cierre norte.Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, recordó que "este es el tercer convenio que se firma en el marco del Plan Nacional de Conectividad 'Conectar', ya que anteriormente lo hicimos con Tierra del Fuego y San Juan"."Esto implica- subrayó Sánchez Malcolm- que ARSAT ceda pelos de su red troncal de fibra óptica, al igual que la provincia, de manera que ambas redes, la provincial y la nacional, incrementen los kilómetros de fibra que tienen a partir de la compartición de la infraestructura, más allá de la instalación de nodos que hará ARSAT para iluminar la fibra oscura e incrementar los niveles de conectividad".Puntualmente, ENERSA pondrá a disposición de uso para ARSAT tres pares de pelos de fibra óptica oscura en 742 kilómetros de la infraestructura de comunicaciones de ENERSA.De manera recíproca, lo mismo hará ARSAT, que asume el compromiso de iluminar y poner a disposición tres pares de fibra óptica oscura y/o servicios de capacidad de transporte de comunicaciones en 742 kilómetros sobre los tramos de la traza de la REFEFO sobre suelo entrerriano. Esta traza será cedida por ARSAT a medida que ENERSA concluya las obras correspondientes.El Plan "Conectar", impulsado desde la Secretaría de Innovación Pública, tiene como objetivo el uso eficaz de las infraestructuras físicas de telecomunicaciones existentes, tanto provinciales como nacionales, potenciando la estructura de comunicaciones, a fin de alcanzar la universalización del acceso a los servicios TIC (tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información) y a las conexiones de banda ancha de última generación para los ciudadanos.