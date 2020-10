"Néstor Kirchner fue el mejor presidente que la democracia tuvo", dijo Fernández

"Néstor Kirchner fue un hombre inmenso, con un genio político y con una capacidad para ver y atender la necesidad del otro como pocas veces vi en mi vida política", expresó este mediodía el presidente Alberto Fernández al participar de la presentación del libro "Néstor, el hombre que cambió todo", que se realizó en la sede de la Casa Patria Grande, en la Ciudad de Buenos Aires."Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo, y lo digo con respeto por todos" ", afirmó el Jefe de Estado y añadió: "Nos cambió la vida a todos; nos hizo ver que había otro modo, que había otra forma, que no era la especulación; y que había compromisos primeros que siempre había que respetar"."Recuerdo que Cristina Fernández nos planteaba que en toda sociedad hay una disputa de intereses y que la política lo que hace es representar intereses. Néstor nunca tuvo dudas sobre qué intereses debíamos representar y nos enseñó a nosotros a no tener dudas", enfatizó.En la presentación del texto, de Jorge Devoto y publicado por la editorial Planeta, también hablaron la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta; la editora Adriana Fernández y, por medio de un videollamada, el senador Oscar Parrilli y la cantante Teresa Parodi.Acompañaron al Presidente los ministros de Interior, Eduardo de Pedro y de Ambiente, Juan Cabandié, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y el diputado Eduardo Valdés.El libro narra anécdotas y contiene testimonios del ex Presidente a poco de cumplirse 10 años de su muerte, ocurrida el 27 de octubre de 2010.Las historias y recuerdos son narrados por diferentes personalidades como el Papa Francisco, Evo Morales, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Hugo Moyano, Alejandro Dolina, Teresa Parodi y el propio Alberto Fernández, cuyo capítulo se titula "Mi historia con Néstor Kirchner, el mejor presidente que tuvo la democracia"."En el capítulo que el ´Topo´ me mandó a escribir, llamo a la más maravillosa aventura que alguien en la política puede tener, que es la de empezar en el desierto y llegar al poder; llegar al poder y cambiar una Argentina. Y esa aventura que yo viví, solo pude hacerlo con Néstor", expresó Fernández.A su vez, Devoto dijo emocionado: "Néstor es un gran ejemplo para todos los pibes, y este es un homenaje a todo lo que representó como generación que estuvo dispuesta a cambiar la vida y a dar todo por la Argentina que soñamos en aquellos años", expresó Devoto en el comienzo del acto."Néstor vino a devolvernos la palabra política", dijo, a su vez, la titular de la Anses."Esa perspectiva de futuro, de igualdad, y esa perspectiva de un gobierno que genera condiciones para todos y todas, eso nos lo enseñó Néstor. Y por lo tanto, Presidente, cuente con nosotros como generación política para combatir a aquellos que creen que podemos volver a naturalizar la injusticia y, sobre todo, para resistir y sobrevivir una pandemia", agregó Raverta.La Casa Patria Grande "Presidente Néstor Carlos Kirchner" es un organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación con el objetivo de impulsar la promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y sociales, y constituir un espacio especial para la juventud.