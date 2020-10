Proponen que dependencias municipales brinden wifi a alumnos de Paraná

La concejal Claudia Acevedo, presidenta del Bloque Radical del HCD de Paraná, presentó un proyecto de ordenanza para que las dependencias municipales brinden espacios con servicios de internet a los alumnos de la capital entrerriana.



Mientras se debate el eventual regreso a las aulas en el país, y a siete meses de decretada la cuarentena por coronavirus, la edil argumentó a Elonce TV que "todo momento es oportuno para igualar los derechos en Educación".



"Se trata de un proyecto que permitirá igualar los derechos que tienen los estudiantes dado que ante la situación que vivimos no pueden concurrir a las escuelas y hay muchos que no pueden acceder a sus tareas diarias dado que no cuentan con el servicio de wifi o la conectividad necesaria que hoy se utiliza para acercar los contenidos a los chicos", explicó Acevedo en comunicación con Mediodía de Noticias.



Según comentó, el proyecto de ordenanza prevé que "se autorice -de forma controlada y teniendo en cuenta los protocolos establecidos por salud- la clave a los estudiantes y que éstos concurran a las dependencias municipales a hacer sus tareas".



Y mencionó que "los CIC, centros de salud, jardines maternales podrían -de forma ordenada- permitirles a quienes necesiten de este servicio de internet". Los estudiantes, "deberán acercarse a administración, inscribirse; y la secretaría que lo ordene deberá darle forma y la autoridad competente lo organizará".



"El Estado debe ser solidario y acercar todas las herramientas con las que cuenta para compensar tanto sufrimiento, porque los chicos necesitan de establecer vínculos en las escuelas y a los que no pueden completar su año escolar, esta situación les acarrea frustración", argumentó.



Acevedo refirió que el proyecto fue acercado al bloque de la UCR por la Juventud Radical "para que pueda ser plasmado en el HCD y sea autorizado".



La propuesta será tratada en la sesión del HCD prevista para el jueves 15 y luego pasará a comisión. "Confío en que se apruebe porque tiene que ver con la solidaridad que debemos tener todo ante la pandemia", cerró la concejal. (Elonce)