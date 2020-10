Diputados aprobó proyecto para regular la compra de vacunas

El proyecto sobre vacunas se aprobó con 230 votos a favor, 8 negativos y 11 abstenciones.



La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a incluir cláusulas en los contratos de compra de vacunas que fijen la "prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana".



En ese sentido, los laboratorios podrán elegir los tribunales donde tramitar las causas ante posibles demandas del Estado.



"El articulado garantiza los intereses de los grandes laboratorios. La prórroga de jurisdicción implica que el Estado tenga que presentar la causa frente a un juez en el país que decidan los laboratorios", explicó Nicolás Caño, quien votó en contra junto a su compañera del Frente de Izquierda Romina del Plá.



No obstante, el texto aclara que "en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas" quienes "se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos".



En tanto, en los contratos se podrán incorporar "cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos".



Las vacunas contra el Covid-19 que se desarrollen o que sean adquiridas deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).



Por otra parte, el Ministerio de Salud podrá establecer cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas.

La iniciativa que dota de un marco legal para ordenar el ejercicio profesional de la fonoaudiología se aprobó por unanimidad con 247 votos afirmativos.



Hasta ahora, se consideraba a la fonoaudiología, actividad que comprende a miles de profesionales, como una disciplina auxiliar.



A partir de esta norma, el ejercicio profesional quedará reservado a aquellas personas que cuenten con título de grado de fonoaudiología, otorgado por universidades públicas o privadas del país; o que tengan un título equivalente expedido por universidades extranjeras, debidamente convalidado en el país.



El proyecto establece un listado sobre cuáles son las incumbencias profesionales de los fonoaudiólogos.



En tanto, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en ejercicios militares desde el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2021.



La iniciativa, que fue convertida en ley, cosechó 243 votos afirmativos, y sólo dos negativos de parte de los diputados del Frente de Izquierda Del Caño y Del Plá, y dos abstenciones de los oficialistas Alcira Figueroa y José Luis Martiarena.



Más temprano, no había prosperado el intento del interbloque Juntos por el Cambio de incorporar al temario un proyecto de emergencia educativa que no tenía dictamen previo de comisión, razón por la cual requería de una mayoría de tres cuartos de los votos: la moción presentada por la radical Brenda Austin no alcanzó las voluntades necesarias y fue rechazada.



